Belén Esteban pone el foco en lo que pasará con Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’

Belén Esteban no se ha quedado callada este martes ante la filtración del fichaje de Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ ha dejado caer los motivos reales detrás de su participación en esta edición especial. Así, la de Paracuellos se ha atrevido a predecir cuál será su estrategia en Honduras.

Tras adelantar el diario El Mundo el fichaje de Olga Moreno para la nueva edición de ‘Supervivientes’, el anuncio ha sembrado la polémica. La ex pareja de Antonio David Flores se encontrará en los Cayos Cochinos con Sofía Suescun, una de las amigas íntimas de Rocío Carrasco. Y Belén Esteban cree que su paso por el concurso estará condicionado por esto.

«Me gustaría que Olga contará lo que está pasando con Antonio David y los problemas que tiene con esa persona que tienen en común», comenzó señalando Belén Esteban, que a continuación contaría sin medias tintas sus desencuentros en el pasado con Olga Moreno, la segunda concursante de ‘Supervivientes All Stars’.

Belén Esteban vaticina la estrategia de Olga Moreno con Sofía Suescun

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’

«Cuando pasó lo que pasó, yo dije que Olga lo hizo muy bien en ‘Supervivientes’ y, de repente, ella me dejó de hablar. Me mandó un mensaje que no iba para mí y lo leí. Solo deseo que Olga sea la persona que es, no la que nos engañó como persona feliz», le retó la colaboradora del nuevo ‘Sálvame’.

Y es que, Belén Esteban tiene la teoría de que Olga Moreno pondrá todo su empeño en forjar una inesperada amistad con Sofía Suescun. «Se harán amigas. Olga intentará llevarse bien con Sofía«, vaticinó la de Paracuellos respecto a su estrategia, antes de que María Patiño lanzase su valoración de lo que está ocurriendo en Telecinco.

«Me da la impresión que vuelve el pasado en la cadena de enfrente», explicó la presentadora de ‘Ni que fuéramos’. Sin embargo, Kiko Matamoros aseguró que Mediaset y la productora no piensan correr riesgos con las polémicas. «Si lo concilia la organización antes de que salga el toro de la plaza, posiblemente, lo impedirán», apuntó el colaborador.

«No creo que entren en conflicto con determinadas personas o determinados temas del pasado», continuó explicando Matamoros antes de que Belén Esteban volviese a poner el foco sobre el inesperado fichaje de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’. «Me llama la atención, porque ella no quería más esto. Le ofrecieron ir a sitios y ella decía que no», apuntó la tertuliana.

Entonces, la ‘princesa del pueblo’ lanzó la pregunta que todos se hace de cara a la vuelta de Olga Moreno a Telecinco. «A mí me gustaría, ¿le defenderá en el plató Rocío Flores?», apuntó la televisiva mientras sus compañeros ponían en duda la posibilidad de que eso llegase a ocurrir. Aunque la tensión ya llegará con el reencuentro entre la concursante y Jorge Javier Vázquez, después de Moreno se negase a acudir en la edición pasada a entregar el cheque al ganador para no coincidir con el presentador.