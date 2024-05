La sorprendente reacción de Terelu Campos y Carmen Borrego ante la cruzada de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros comenzaba ‘Ni que fuéramos’ dispuesto a dar mucha guerra. A su feroz ataque a ‘Supervivientes’ por el trato dispensado a su hija Laura, se unieron las críticas a la que era su amiga, Terelu Campos, y a la hija de esta, Alejandra Rubio.

La cercanía que tanto madre como hija han mostrado hacia su exmujer, Makoke, en los últimos meses, no han hecho ninguna gracia a Kiko Matamoros. El colaborador de ‘Ni que fuéramos’ aprovechaba su nuevo programa para cargar contra la hija y la nieta de María Teresa Campos, con las que, hasta ahora, había tenido muy buena relación. De hecho, ambas fueron invitadas a su boda con Marta López Álamo.

«Me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa», aseguraba el colaborador, dejando claro que no entendía las buenas migas que ha hecho ahora Alejandra Rubio con su exmujer. «Este cambio que se produce por razones oportunistas», añadía durante la primera entrega de ‘Ni que fuéramos’.

Pero en el segundo programa Kiko Matamoros iba todavía más allá, y tachaba a la joven de «una petarda cuando empezó a trabajar. Ella era muy joven y estar en un plató de televisión no es fácil y mucha gente no lo consigue a pesar de ser hija de… Siendo consciente de su fragilidad que fue muy comentada, yo me partí el cobre defendiéndola. Respeto a su padre, porque a su madre no la respeto». De esta forma desveló que su relación con Terelu Campos está completamente rota.

La reacción de Terelu Campos a los ataques de Kiko Matamoros

Hace unos días, Terelu Campos y Carmen Borrego salían a cenar por Madrid con unos amigos, entre los que se encontraba Kike Calleja. Al ser preguntadas por estas palabras del que fuera su compañero de ‘Sálvame’, ambas se mostraron impasibles, prefiriendo no entrar al trapo. Quizá para no dar pábulo a que sigan hablando de ellas en este nuevo programa.

Y es que no solo Kiko Matamoros se mostró muy crítico con las Campos. Además, María Patiño, Belén Esteban o Lydia Lozano reconocieron que les resultó extraño que ni Terelu ni Carmen les mandaran un menaje deseándoles suerte en esta nueva aventura profesional. Pero ellas parecen querer mantenerse al margen.

Mientras Terelu Campos dio la callada por respuesta, su hermana Carmen Borrego sí que se pronunció ante los micrófonos de Europa Press. Pero lo hizo con total indiferencia, limitándose a decir: «De verdad, paso». Tampoco quiso hablar del encuentro que hace unos días se produjo en una conocida terraza de la capital entre Mar Flores y Alejandra Rubio. «Pregúntales a ellos, yo de esos temas no hablo», sentenció.