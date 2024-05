Terelu Campos abre fuego contra Belén Esteban y ‘Ni que fuéramos’: «No me voy a callar nada»

Si ha habido alguien más allá de Telecinco que ha recibido las críticas y los dardos de los colaboradores de ‘Ni que fuéramos Shhh’ desde su estreno ha sido Terelu Campos. Y por fin, este jueves la colaboradora ha roto su silencio contestando de forma contundente a las últimas palabras de Belén Esteban en ‘Late Xou’.

Así, aprovechando su vuelta a ‘Mañaneros’ después de unos días retirada por problemas de salud, el espacio de Jaime Cantizano le ponía a Terelu Campos las palabras que le había dedicado su amiga Belén Esteban en el programa de Marc Giró. «No se le espera. Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar», fueron algunas de las declaraciones de la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ en el espacio de La 2.

Tras ver sus palabras, y lejos de ser cordial como es costumbre en ella, Terelu Campos ha sido muy clara y desafiante con su amiga Belén. «Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas», empezaba diciendo.

«A lo mejor algunos sí que me esperan, tú no lo sabes, pero algunos me esperan. Ella desconoce mis conversaciones, las situaciones en las que yo he quedado o dejado de quedar. Porque la situación de Belén Esteban no es la misma que la del resto de colaboradores, nunca ha sido la misma, cuando uno no juega con la misma baraja es muy difícil repartir tazas», soltaba sin pudor Terelu haciendo referencia a las diferencias de los contratos de Belén Esteban y el resto de colaboradores de ‘Ni que fuéramos’.

2. “Pensaba que tenía buena relación con Belén pero estoy acostumbrada, ya no me sorprende nada. Algunos quizá SÍ me esperan…” #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/UIbVMxslyT — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

3. “La situación de Belén Esteban nunca ha sido la misma que la del resto de colaboradores… Y cuando se juegan con distintas barajas no se puede repartir” ufffff verás esta tarde #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/pFRuCeoTre — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

Terelu Campos, a sus compañeros: «Yo siempre he sido buena compañera, no sé si todos pueden decirlo»

Pero lejos de quedarse ahí, Terelu Campos lanzaba un dardazo a todos sus compañeros que ahora darán el salto a Ten con el nuevo proyecto de Fabricantes Studio. «Yo siempre estoy callada, porque el hablar sé que es servirlo en bandeja, pero a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada. Yo sé hablar igual que vosotros, porque he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera. No se si todo el mundo puede decir lo mismo«, sentenciaba Terelu.

Justo después, Lydia Lozano aprovechaba que estaba también en el plató de ‘Mañaneros’ para expresar lo dolidas que estaban Belén Esteban y María Patiño porque no habían recibido ni un solo mensaje de Terelu dándoles la enhorabuena por el estreno de ‘Ni que fuéramos’. «¿Se ha preocupado Belén Esteban, María Patiño o quién esté ahí de cuáles son mis preocupaciones? Venga ya, que las flechas siempre van en mi dirección, pero nunca en la vuestra. Nunca se dice si estoy bien, pero ya estoy harta», contestaba la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ muy indignada.

«Estoy acostumbrada a que me digan que me quieren mucho, me siento en la televisión y hay una hostia. No hace tanto que no nos hemos visto, porque soy la primera que siempre digo cuando nos vamos a ver», proseguía diciendo ante las preguntas de sus compañeros sobre el por qué de esta mala relación.

4. “A lo mejor llega un día que no me voy a callar NADA de nada de nada. Sé hablar igual que vosotros… He sido buena compañera y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo…” 😮‍💨 #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/VJ54Gl6aza — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

5. “¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban y los que estáis ahí por mi? Venga ya hombre… Ya estoy muy harta” #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/SI79bTt9n9 — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

Terelu habla alto y claro sobre ‘Ni que fuéramos’ en TVE

Después, Terelu Campos no dudaba en hablar de lo que ha visto de ‘Ni que fuéramos’ y ha dejado claro lo que piensa. «A mí siempre se me ha enseñado que trabajo hecho o bien hecho, nunca más o menos grande. No puedo juzgar lo que han hecho porque he visto pinceladas en Instagram, no he visto nada más. Algunas me han divertido, otras me han recordado momentos, otras me han parecido injustas, pero como estoy curada en salud en eso», añadía.

Por último, Terelu no ha dudado en contestar con una indirecta a lo que María Patiño dijo este miércoles. «Me alegro qué algunas personas hayan sumado mucho profesionalmente a mi vida«, soltaba después de que su copañera asegurara que ella había suado siempre profesionalmente a Terelu y que quizás al revés no había sido así.