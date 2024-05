El verdadero motivo que aparta a Terelu Campos de la vida pública: «Me estoy tratando»

Hace unos días que Terelu Campos está desaparecida de la vida pública tras alejarse tanto de las redes sociales como de la televisión. Este martes, 28 de mayo, en ‘Espejo Público’ han hecho saltar las alarmas sobre su estado y los motivos que le habrían llevado a ausentarse del foco mediático.

Era su excompañera de ‘Sálvame’, Gema López, la que más mostraba su preocupación, tras reconocer que la colaboradora ni siquiera coge el teléfono a sus amigos. «A mí me preocupa muchísimo el tema del teléfono, es decir, que llames a Terelu y que gente muy allegada a ella no consiga contactar», contaba la periodista. Una revelación que sorprendía mucho a Susanna Griso. Incluso Sofía Cristo no dudaba en mandarle en directo un mensaje de audio a su hija, Alejandra Rubio, para conocer de la situación de su madre.

Terelu Campos revela el motivo de su desaparición

Era la propia Terelu Campos la que se encargaba de resolver la incógnita sobre el motivo de su desaparición. A través de Alonso Caparrós, también compañero y amigo, ha confesado el problema que le ha llevado a apartarse durante un tiempo de la vida pública. «Hola Alonso, estoy bien. Solo que tengo un edema en las cuerdas vocales que me estoy tratando. Espero que tú estés bien», leía la presentadora del magacín de Antena 3 desde el móvil del colaborador.

Tras esto, todos los presentes en el plató no dudaban en mandarle sus mejores deseos para una pronta recuperación. Además, Susanna Griso le recomendaba dejar de fumar cuanto antes, ya que el tabaco es uno de los mayores factores de riesgo para sufrir edemas en las cuerdas vocales.

Terelu Campos dejó de colaborar en su blog de ‘Lecturas’ hace ya unas cuantas semanas. Sí que apareció en ‘D Corazón’, el pasado 30 de abril, y su última publicación en Instagram data del 8 de mayo, cuando colgó el famoso vídeo celebrando la victoria del Real Madrid.