La mofa de Kiko Matamoros a Terelu Campos en el nuevo ‘Sálvame’ que no deja de compartirse

Kiko Matamoros no suele tener buenas palabras para las Campos en ningún debate de ‘Ni que fuéramos’, pero este miércoles rozó lo personal. El nuevo ‘Sálvame’ desveló en directo al colaborador el nombre con el que Terelu Campos se solía referir al ex de Makoke, y Kiko enfureció. Tras conocer que la malagueña se refería a él como «Shrek», el tertuliano estalló en directo llegando a llamar a la hermana de Terelu Campos «Fiona».

Según avanzaba la tarde, ‘Ni que fuéramos’ cebaba cada vez más el misterioso apodo con el que Terelu había bautizado al padre de Laura Matamoros hace años. Mientras Marta Riesco cumplía sus funciones habituales de reportera desde la calle, iba enseñando a todo el que pasaba un documento en el que se comparaba al colaborador con el supuesto parecido que le saca la malagueña.

A las 19:00 horas la reportera procedía a desvelar la fotografía. «Por él y por todas las perrerías que me estás haciendo en los últimos días», advertía Riesco según mostraba una imagen de Shrek, el ogro de la saga de dibujos animados. En un principio, Kiko Matamoros quedó algo desconcertado al no entender por qué su antigua compañera le llamaba así.

Kiko Matamoros a Terelu: «¡Eres idéntica a Fiona!»

«No es un descalificativo físico, sino que va relacionado con su interior», aclaró la periodista ante la confusión. Pero el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ no tardó en cargar contra la madre de Alejandra Rubio. “Esta señora… Esta pedazo de lerda…”, comenzó espetando el tertuliano mientras María Patiño intentaba frenar sus palabras menos amables. “A mí me dejas tranquilito. Porque el respeto a mí no me va a faltar precisamente esta”, advirtió Matamoros.

El brote que le ha dado es histórico 😂 #NiQueFuéramos17JL pic.twitter.com/QfJJup0z1f — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗗𝗶𝗼𝘀𝗮 📺 (@telediosa) July 17, 2024

Entonces, se dirigió directamente a Terelu para mandarle un claro mensaje, fruto de su enfado. “Mira, guapa. Bueno, guapa… Mira, Terelú. Precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, la Fiona. Idéntica», sentenció Kiko Matamoros mientras pedía al equipo del programa que realizasen la comparativa con una foto en pantalla.

“Que pongan una foto al lado de otra y que me digan que no son parecidos razonables”, insistió el televisivo haciendo referencia a la princesa ogro de la película de ‘Shrek’, que acabó desatando las risas entre sus compañeros en plató. «Eres torpe para eso», añadía Kiko entre carcajadas. «Es verdad que la cara es muy Terelu», señaló entonces María Patiño, a lo que su compañero insistió en que el cuerpo también.

“¡Eres idéntica a la Fiona, idéntica! ¿Es Terelu o no es Terelu?”, preguntó Kiko Matamoros a la audiencia mientras Belén Esteban mostraba de lado a lado fotografías de la princesa ogro y su antigua compañera de ‘Sálvame’, para que los espectadores pudiesen comprobar el cómico parecido. Y las redes sociales no tardaron en inundarse de reacciones a la hilarante respuesta de Matamoros a la malagueña.

