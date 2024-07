En ‘Ni que fuéramos’ destripan el dinero que Terelu Campos ha ganado en ‘Mañaneros’ de TVE

Terelu Campos vuelve a estar en el ojo del huracán y no solamente porque vaya a ser abuela en los próximos meses. Y es que, este martes según ha revelado Kiko Hernández en ‘Ni que fuéramos’, su ex compañera de ‘Sálvame’ habría cobrado un generoso sueldo por su participación en ‘Mañaneros’, el magacín matinal de La 1 de TVE.

Cabe recordar que la madre de Alejandra Rubio ha cesado su trabajo en la cadena pública tras fichar como colaboradora de ‘¡De Viernes!’, en el que supuso su regreso a Telecinco tras el adiós de ‘Sálvame’, hace un año. En su primer día como colaboradora del programa nocturno, se tuvo que enfrentar a un cara a cara con su yerno, Carlo Costanzia, invitado estrella de esa noche.

Sin embargo, a los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ no les ha sentado nada bien que Terelu Campos haya regresado a Telecinco. Y, a modo de venganza, Kiko Hernández ha querido desvelar datos hasta la fecha desconocidos de su excompañera, como el sueldazo que percibía por su trabajo en la televisión pública, donde colaboraba en ‘D Corazón’ y ‘Mañaneros’.

Terelu Campos cobraba más en ‘Mañaneros’ que sus compañeras

Según el exconcursante de ‘Gran Hermano 3’, las compañeras de Terelu en TVE cobraban unos 400 euros por programa. Pero, a diferencia de ellas, la hermana de Carmen Borrego tenía un sueldo mucho más alto. «Con todo su papo, y por eso tenía tanto interés en quedarse en las mañanas de ‘Mañaneros’ y quitarle el puesto a Cantizano, que se va a la radio, y dice: ‘esta es la mía, porque ahora voy a ganar más de lo que gano'», ha explicado el colaborador.

Kiko Hernández asegura que Terelu Campos cobraba unos 3.000 euros por su trabajo en ‘Mañaneros’. «¡Anda ya! ¡Pero si eso tiene que aprobarse en el Senado y el Gobierno, pero si es dinero público!», exclamaba, visiblemente sorprendido, Víctor Sandoval. Y, en efecto, poco después el tertuliano se veía obligado a rectificar, señalando que el sueldo de Terelu por programa era de 500 euros. Aunque seguía siendo una suma mayor que las de sus compañeras. Por su parte, en ‘D Corazón’ cobraba unos 300 euros por entrega.

Según Kiko Hernández, Terelu no se trataba con nadie de ‘Mañaneros’

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández ha aportado más datos sobre su excompañera. Según el colaborador, su problema en el programa de Jaime Cantizano, y uno de los motivos por lo que ha decidido regresar a Telecinco, es que no ha encajado bien con el equipo. «No se trataba con nadie. Con nadie. Ni dar las buenas tardes, ni los buenos días», ha asegurado el madrileño.

Por otro lado, Kiko también ha aprovechado la ocasión para contar uno de los momentos que vivió con Terelu Campos durante el rodaje de ‘Sálvese quién pueda’ para Netflix. Los dos fueron a comer un restaurante japonés. Él se sorprendió de la cantidad de comida que pidió su compañera y de que tomaran tres botellas de vino de más de 700 euros cada una. Sin embargo, ella no estaba preocupada por el coste, y así se lo hizo saber a su compañero, con una demoledora frase: «Que se jodan, que pague la productora», sentenció.

Además, Kiko Hernández también ha revelado cuál es la verdadera relación entre Terelu y su hija, Alejandra Rubio. Ya que, según él, no es todo de color de rosa. Al parecer, en el 2020 ambas tuvieron una discusión muy fuerte, puesto que la madre había decidido vender su ático de Aravaca para así poder solventar unas deudas. Una decisión que no gusto nada a su hija. Tan fuerte fue su enfado que incluso llegaron a elevar la voz en un restaurante madrileño. «Tú que es lo que pasa, ¿qué me quieres dejar sin herencia?», le espetó, a gritos, la joven a su madre, quien, según el colaborador, le tenía miedo.