Sale a la luz el generoso sueldo de Terelu Campos en ‘De Viernes’ según Belén Esteban

El fichaje de Terelu Campos en ‘De viernes’ saltó, como no podía ser de otra forma, a los temas del día en ‘Ni que fuéramos’. Horas antes de su debut como colaboradora en el espacio de Telecinco, Belén Esteban no dudó en desvelar las cifras que Mediaset ha movido para asegurarse a la malagueña en sus filas. También ha compartido el descomunal caché que Carlo Costanzia habría recibido por su última aparición.

‘De viernes’ lo tenía preparado todo para hacer de su última emisión una noche de infarto. La primera entrevista de Carlo Costanzia tras anunciar su futura paternidad y el primer cara a cara con Terelu Campos, que además se estrenaba en la fila de colaboradores. Por ello, ‘Ni que fuéramos’ no tardó en desvelar el coste de este viernes de exclusivas.

Belén Esteban: «A Carlo le han dado una pasta»

Cuando María Patiño y compañía comenzaron a especular sobre los posibles cachés de Carlo y Terelu, Belén Esteban acudió rápidamente con la información que manejaba. «Yo no lo veo mal, porque yo me he hecho 1500 exclusivas. A Carlo yo te puedo decir que le han dado una una pasta», sentenció la princesa del pueblo antes de tantear las posibles cifras con los colaboradores.

Cuando Víctor Sandoval y compañía le preguntaron si era una cifra mayor de 50.000 euros, la de Paracuellos acabó confirmando que el caché del hijo de Mar Flores por una noche en ‘De viernes’ superaba los 75.000 euros. Sobre el sueldo de Terelu, la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ manejaba más de una cifra y no estaba muy convencida.

«No sé si es verdad, porque esa fuente no es la misma que la que me lo asegura. Esta me dice que por programa le dan 3000 euros como colaboradora», explicó Belén Esteban sobre el nuevo puesto de la malagueña. Pero su faceta como comentarista no anula el acuerdo previo que había alcanzado con el programa de Beatriz Archidona.

«Ha cerrado cuatro intervenciones, no sé lo de colaboradora. Pero sé que tiene cuatro entrevistas de 200.000 euros», añadió Belén, recordando que Terelu protagonizará también otras tres entrevistas más. ‘Ni que fuéramos’ también destapó que su llegada con plaza fija ha supuesto la salida de Patricia Cerezo, cuya presencia en el programa había sido constante desde los inicios.

Pero Terelu Campos no es la única de la familia que estaría deseando conseguir una entrevista en ‘De viernes’. De acuerdo con Belén Esteban y compañía, Carmen Borrego está más que dispuesta a acudir al espacio junto a su marido para «no contar nada». Y aunque no quiera hablar de su hijo, no tendría problema en hablar del embarazo de su sobrina, pero ha habido un ligero contratiempo. “¿Pero qué problema hay? Que Terelu está de colaboradora, y Terelu ha dicho que no”, explicó la princesa del pueblo.