José Antonio León exige que Carlo Costanzia se retracte ante su insinuación en ‘De Viernes’

Este viernes 28 de junio, Carlo Costanzia ha sido el plato estrella en ‘¡De viernes!’. El mismo día en el que su suegra, Terelu Campos, se incorporaba como colaboradora al programa nocturno de Telecinco. Por lo que los dos han coincidido en el plató.

El hijo de Mar Flores ha tenido que hacer frente a las innumerables críticas recibidas tanto por él como por su chica, Alejandra Rubio, tras anunciar vía exclusiva que estaban esperando su primer hijo. Carlo Costanzia no ha dudado en dar la cara por su novia tras las incendiarias declaraciones que hizo, cargando contra los medios, en ‘Así es la vida’.

El momento más tenso de la noche se producía con el fortísimo encontronazo entre el invitado y José Antonio León, colaborador del programa. Hasta tal punto que la propia Terelu Campos se vio obligada a calmar a su yerno y padre de su futuro nieto. Ambos han reconocido que se han visto poco, ya que Carlo y Alejandra apenas llevan cinco meses de relación.

Por eso, el encuentro entre suegra y yerno en el plató de Telecinco era muy esperado. La colaboradora ha comentado cómo ha visto la entrevista del novio de su hija: «Me ha sorprendido», reconocía, antes de tener que frenarle en seco por su enfrentamiento con el periodista. Y es que José Antonio León puso contra las cuerdas a Carlo Costanzia, al que preguntó sobre los supuestos mensajes que envió a su expareja, Jeimy, cuando ya estaba saliendo con Alejandra, en los que le pedía volver.

Carlo Costanzia saca su peor cara con José Antonio León

El italiano desmintió que esto hubiera sucedido y que existiese esa conversación, dejando claro que su ex solo quiere subirse al carro de la fama. «Pero si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?», le preguntó el colaborador. A lo que el invitado contestó, con bastante chulería: «Yo nací famoso». «No sé por qué tienes esa inquina contra mí. A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono», le espetó acto seguido Carlo Costanzia a José Antonio León.

Unas palabras que no hicieron ninguna gracia al periodista, que está felizmente casado: «Tanta educación que dices tener, espero que retires eso porque tengo a mi mujer en casa desde hace tres años. Y yo no hablo de mi vida privada, que el que está haciendo la entrevista y cobrando por la entrevista eres tú, no yo». «Cerremos», pide Carlo. «Cerremos no, no te vengas tan arriba», le espetó José Antonio León.

El chico de barrio que es el Constanzia. Sacando su verdadera cara. No engaña a nadie con su porte de educado



#DeViernes pic.twitter.com/tEmzspKKgK — Barbie B (@Darkname300) June 28, 2024

El consejo de Terelu Campos a su yerno

Fue en ese instante, al ver que la cosa se podía ir de madre, cuando Terelu decidió intervenir para dar un consejo a su yerno. «Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación… se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo», aseguró la colaboradora a Carlo Costanzia.

Terelu también ha querido sincerarse con el novio de su hija, al que le ha dado las gracias: «Me gustaría decirle a Carlo y darle las gracias porque, para unos padres, y hablo sólo de mí, porque el padre es una persona anónima, que haya una persona que cuide y mime a tu hija, no solo es una cosa hermosa, sino que es también una tranquilidad».