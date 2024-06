En ‘De Viernes’ frenan de inmediato a Carlo Costanzia por cómo se refiere a Ana Rosa: «No deberías…»

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de ‘De Viernes’ después de renegar de los medios de comunicación y, previo pago, ha concedido su primera entrevista tras confirmarse su paternidad con Alejandra Rubio vía exclusiva en la portada de una revista.

Es por ello que Ana Rosa Quintana hizo la siguiente manifestación en ‘TardeAR’: «Van a vivir de las exclusivas. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de las exclusivas y no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro… ¿La primera noche se quedó embarazada?».

Unas declaraciones de la presentadora de Telecinco que se han rescatado en ‘De Viernes’ junto a la opinión de otros rostros de la cadena que han comentado el embarazo y la venta del mismo a la prensa. Y Carlo Costanzia ha sido implacable a la hora de responderle.

«Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, que poca educación dar cierto tipo de opiniones«, ha empezado diciendo el hijo de Mar Flores contra Ana Rosa Quintana. No se ha andado con rodeos.

Y no se ha quedado ahí. «La primera noche no sé… Si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuándo se hace y cuándo no«, ha añadido respecto a sus relaciones sexuales con Alejandra y en respuesta directa a esa pregunta de Ana Rosa acerca de si la primera noche que se acostaron se quedó embarazada.

Tras esta réplica, los colaboradores de ‘De Viernes’ se le han echado encima por dirigirse en esos términos poco afortunados a la periodista. «No, Carlo, no hay que entrar en ese juego«, le ha recriminado Beatriz Archidona, presentadora del programa y además sustituta de Ana Rosa en ‘TardeAR’ durante sus vacaciones.

El paparazzi Antonio Montero ha ido más allá en su defensa a ultranza de Quintana. «No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea», le ha espetado. Sin embargo, Carlo Costanzia ha tenido la última palabra. «Simplemente estoy respondiendo a una persona que creo que ha dicho cosas feas sobre un embarazo. Quería aclarar a esta señora que yo no vivo de exclusivas», ha sentenciado alto y claro.