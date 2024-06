Así ha sido el adiós de Jaime Cantizano a ‘Mañaneros’ lleno de sorpresas: «Me tengo que despedir»

Estos días son muchos los presentadores que se despiden de la audiencia para marcharse de vacaciones. Es el caso de Ana Rosa Quintana, Isabel Jiménez o Pablo Motos. Sin ebargo, Jaime Cantizano se ha despedido este viernes de ‘Mañaneros’, pero ha sido una despedida especial pues el presentador abandona TVE tras cerrar un acuerdo para conducir las tardes de Onda Cero en relevo de Julia Otero.

Por eso, el equipo de ‘Mañaneros’ ha querido sorprender al que ha sido su presentador estelar durante toda esta temporada. Lo ha hecho con Edu, el becario del programa que pedía a todos los colaboradores que entraran al plató para despedirse de Jaime Cantizano como Dios manda.

Así, el espacio de TVE sorprendía a Jaime Cantizano al conectar con Luci Vera, una de las yayas mañaneras para despedirse de él. También con Adoración, la abuela que ha recomendado sus recetas cada día. «Hay que seguir viendo Mañaneros, que lo mejor se queda aquí», sostenía el presentador gaditano al escuchar a la abuela colaboradora decir que le iba a echar de menos. «Lo mejor es que te vas porque quieres, no como otros que nos vamos siempre porque nos echan», le decía José Manuel Parada.

Marc Santandreu y Miriam Moreno le desean suerte a Cantizano

Tras ello, Jaime Cantizano recibía la sorpresa de los dos copresentadores que iniciaron esta aventura con él y que actualmente se encuentran fuera del programa por otros compromisos profesionales y por una baja por maternidad. «Querido Jaime, se acabó esto de madrugar ya para tí por ahora, espero que seas muy feliz en la nueva etapa y que construyas algo tan bonito como lo que yo creo que hemos construido entre todos en este año. El poso que dejas es importante, espero que nos veamos pronto y a ser posible con un refresco en la mano. Llévate un recuerdo bonito de nosotros, que seas muy feliz», le decía Marc Santandreu.

«Espero que tengas tanta felicidad como aciertos has tenido conmigo. Te voy a echar de menos. Lo único que no voy a echar de menos es que me quites la comida que guardo debajo de la mesa. Muchos besitos, mucha suerte y aquí nos tienes para siempre», apostillaba por su parte Miriam Moreno consiguiendo emocionar al presentador.

Jaime Cantizano dice adiós a ‘Mañaneros’: «Esto va a salir bien»

Después, Edu, el becario le entregaba la taza de ‘Mañaneros’ y daba paso a un vídeo con algunos de los mejores momentos de Jaime Cantizano al frente del programa desde su estreno el 4 de septiembre. A la vuelta, era el propio presentador el que enviaba un mensaje a la audiencia. «Tengo que decir dos cosas. Primero, yo como muchos de vosotros llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y muchas veces uno piensa ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender», empezaba diciendo.

🔹¡Hoy es el último día de Jaime Cantizano!



Hacemos un repaso por su paso por el programa🥰@PabloFritschi #Mañaneros28Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/WJPpJPe1kD — Mañaneros (@MananerosTVE) June 28, 2024

«Y este año me ha pasado una cosa que no pensé que me iba a ocurrir. He aprendido y he aprendido mucho de televisión y eso que llevaba yo horas de vuelo de televisión. He aprendido como se hace televisión hoy en día. He aprendido de los que tienen experiencia y he descubierto como viene la nueva generación, cómo son los jóvenes que nos van a sustituir y esto es muy interesante», proseguía diciendo el gaditano.

Pero lejos de quedarse ahí, Jaime Cantizano seguía despidiéndose de todos. «Con este componente profesional y humano de ‘Mañaneros’ esto tiene que salir bien, y va a salir bien. Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo porque yo entiendo el trabajo como una experiencia en la que uno tiene que sentirse cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que nos rodea y aunque no os lo creais os voy a echar de menos», añadía el presentador.

Finalmente, y después de conducir su última tertulia política, Jaime Cantizano volvía a tener una última despedida con agradecimiento a todos sus jefes. «La próxima semana vais a poder seguir debatiendo porque este programa continúa. Además este verano con más fuerza, con todo el equipo. Yo me tengo que despedir. Quiero agradecer de verdad la confianza de Eduardo Blanco, el director y todo el equipo, la confianza de La cometa y evidentemente la confianza que han tenido en mí los responsables de RTVE. Gracias a todos, sigan viendo este programa. Feliz verano a todos», concluía diciendo Jaime Cantizano.

🏖️'Mañaneros' volvemos el lunes



Estrenamos la sección '¡Ola Mañaneros!'



Desde el lunes 1 de julio, de 10:40 a 14:00 horas en @La1_tve y @rtveplay



¡Feliz fin de semana!🩴⛵️#Mañaneros28Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/IQT0WZrtmB — Mañaneros (@MananerosTVE) June 28, 2024

Alberto Herrera y Ana Prada, presentadores de verano

Cabe decir que a partir del lunes, ‘Mañaneros’ continuará en la parrilla de La 1 con Alberto Herrera y Ana Prada como presentadores. El magacín contará en la conducción coral con Laura Lobo y Valle Aguilón al frente de sus secciones habituales. El programa ofrecerá durante julio y agosto una mirada refrescante a la actualidad veraniega de nuestro país con la nueva sección ‘¡Ola mañaneros!’.

A lo largo del verano, Marc Santandreu y Miriam Moreno se incorporarán al programa después de disfrutar de sus compromisos estivales y su baja por maternidad.