Javier Ruiz sufre la espantada de un colaborador de 'Mañaneros' en directo: "Me ha llamado gilipollas"

Aunque es más habitual en los programas del corazón, también son muchos los momentos de tensión que han acabado con el abandono del plató por parte de algún colaborador en programas de actualidad política. Y eso es lo que ha pasado este miércoles en 'Mañaneros 360' durante la tertulia de Javier Ruiz en TVE.

Todo se producía después de un rifirrafe entre Chapu Apalaoza y Marta Nebot cuando Antón Losada se encontraba en uso de la palabra hablando del polémico enfrentamiento entre Leire Díaz, la llamada fontanera de Ferraz, y Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo tras ver cómo esto puede afectar al acuerdo entre el gobierno y sus socios por el problema de la vivienda.

"Me llama la atención la ofensa de lo de que nos toman por gilipollas. Yo creo que el alcalde Almeida no estaba llamando gilipollas a los españoles", comentaba Chapu Apalaoza. "¿Ah no entonces a quién se lo llamaba?", le replicaba Marta Nebot. "De todas formas yo me siento gilipollas en este país, yo me siento gilipollas cuando vemos unas grabaciones como las que hemos visto y me vienen a decir en una rueda de prensa que eso era un reportaje de investigación y que no estaba reportando a un partido cuando le estaba entregando esa información a ese partido", sostenía el colaborador del programa de Javier Ruiz.

"Así que señor Almeida yo si me siento gilipollas y en lo que a usted se refiere tiene razón", agregaba Chapu Apalaoza. "Pues ya puedes formar un club de los que se siente", le soltaban Antón Losada y Marta Nebot antes de que Losada tratara de dar su visión sobre la vivienda.

Pero cuando Antón Losada trataba de hablar, Chapu Apalaoza le cortaba para dirigirse a su compañera. "¿Qué me has dicho... ¿Qué me dices?", le preguntaba Chapu a Marta al ver que se estaba dirigiendo a él. "Nada te lo dices tú solo", le contestaba Nebot. "¿Me estás llamando gilipollas?", le cuestionaba Chapu. "No, te lo llamas tu solo", le decía ella. "Digo que me siento gilipollas, pero si tú me estás llamando gilipollas...", le puntualizaba el periodista.

Javier Ruiz interviene tras el abandono de Chapu Apalaoza en 'Mañaneros 360'

Marta Nebot, Javier Ruiz y Chapu Apalaoza en 'Mañaneros 360'.

Como la situación se empezaba a descontrolar con hasta tres tertulianos de 'Mañaneros 360' hablando a la vez, Javier Ruiz trataba de poner calma en la mesa. "Por favor, por favor, os lo pido por favor está hablando Antón Losada", les decía el presentador a sus compañeros. "Pero si es que me está llamando gilipollas", se quejaba Chapu.

Y mientras Antón Losada seguía con su argumento, Chapu Apalaoza cogía sus cosas para marcharse del plató. "Mientras estabas hablando Antón, ¿qué está pasando?", trataba de saber Javier Ruiz. "Marta está diciendo que si me lo llamo yo solo y le pregunto si me está llamando gilipollas y me dice que me lo estoy diciendo yo. Así que yo disculpadme pero en un plató donde me insultan de esta manera lo tengo que abandonar. Discúlpame Javier", soltaba.

"Y no es la primera vez", apostillaba Chapu mientras se levantaba de su asiento y se marchaba. "¿Qué no es la primera vez que te vas?", le preguntaba Marta Nebot. "No, que me insultáis", le corregía él. "Es alucinante Chapu", reaccionaba la periodista. Todo mientras Javier Ruiz trataba de reconducir la tertulia. "Esto es el templo de la palabra y el templo del respeto, así que vamos a intentar pasar todo", sentenciaba el presentador mientras la cámara enfocaba al tertuliano mientras se iba por los pasillos de TVE.

Posteriormente, Chapu Apalaoza se manifestaba en su cuenta de "X" tras lo sucedido en el programa que conduce Javier Ruiz en TVE. "Desgraciadamente, he tenido que abandonar la tertulia de @MananerosTVE. Todo tiene límite, hasta los debates más acalorados. Hay cosas por las que nadie debería pasar. La polarización y el insulto deberían tener líneas rojas, más aún en una TV pública, y hoy se han cruzado", asegura el periodista.