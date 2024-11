Marta Nebot hace un apunte muy revelador ante lo denunciado por David Broncano

El pasado jueves, David Broncano decidió tirar de la manta y destapar el mayor escándalo de la televisión al señalar las malas artes de 'El Hormiguero' para conseguir dejarles sin invitado y que Jorge Martín no se sentara antes con ellos que con Pablo Motos. Una guerra que está dando mucho que hablar, que este lunes siguió agrandándose y sobre la que se ha manifestado Marta Nebot.

Así, la periodista y habitual colaboradora de 'La Hora de La 1' o 'La Noche en 24h' ha querido dedicarle una columna a esta polémica en su blog de Público después de que ya dejara clara su visión sobre lo sucedido tanto en el programa de Silvia Intxaurrondo como en el de Xabier Fortes.

Tras recordar lo sucedido el jueves en 'La Revuelta' y cómo el equipo de Broncano decidieron sustituir la entrevista por un documental sobre ciervos, hienas y buitres; Marta Nebot deja claro su visión. "El anquilosado dinosaurio RTVE corrió como un cervatillo, con una cintura inesperada, y asumió el riesgo de jugar a otra cosa mucho más arriesgada", asevera. "Qué putada, qué reflejos, qué honestidad, qué osadía y qué bonito resultado. Responder al juego sucio con honestidad y surrealismo y no salir perdiendo fue una maravilla que, por otro lado, estaba cantada", destaca la periodista en su blog.

"Su nombre dice Bronca no y sus actos lo ratifican y el Motos roba al motero -porque la cabra tira al monte y lo mismo pasa con el motociclismo- y el pacifista, hasta de nombre, le responde con animalitos. Luego la audiencia, que no sé si siempre es sabia pero sí que en esto es la que manda, le da la razón al zen y se traga en prime time más de doce minutos de berrea y otros bichos con canciones que dicen cosas como: "me gustan más las plantas que las personas", señala Marta Nebot.

Marta Nebot reflexiona sobre lo sucedido con Broncano y Pablo Motos

Asimismo, la colaboradora de 'La Hora de La 1' tiene claro que "lo de este jueves en La Revuelta pasará a los anales de la historia de la televisión, estará en los manuales de las facultades de comunicación y nos dará que hablar en el mundillo, pero sobre todo, y más importante, dejará rastro en las entendederas de los que lo vieron o se enteraron". "El episodio calentará las esperanzas de los que creen que en este medio (el televisivo) y en este país -y, por extensión, en el mundo entero- hay alternativa a sobrevivir/crecer/competir a codazos o a hostias -si lo lees en horario no protegido-", prosigue diciendo.

"Lo ocurrido nos hace mirar de frente a los otros límites de la libertad de expresión, ésos que no se hacen notar, ésos de los que hablamos poco. Cuando pensamos en los límites de esta libertad fundamental pensamos en los grandes poderes económicos tutelando a los medios de comunicación que financian y éstos, a su vez, censurando a sus periodistas para no contrariar a los que pagan. Pensamos en el control del continente y no en el control del contenido. Pero es que resulta que los deportistas, artistas, científicos, los astros que son entrevistados, los que protagonizan los contenidos, que son tan famosos, que parecen la cima de todos nosotros, no van a dónde quieren ir, no contestan a lo que querrían contestar y no cuentan cómo su libertad de expresión está limitada por el poder económico, amordazada por su cobardía", denuncia Marta Nebot.

"No son solo los bancos, las multinacionales, los intereses políticos o comerciales, los grandes medios los que limitan la libertad de expresión; son también cada uno de los que tragan con esos recortes, toda esa élite que vive solo medio libre de expresión", recuerda la periodista en esta columna.

Finalmente, Marta Nebot deja una última reflexión. "Con lo aprendido por lo desvelado por Broncano y compañía, cada vez que veamos una moto con muchas pegatinas pensemos cuál de ellas es la que está hablando y qué dice y qué hace callar al pegatinado. Y recordemos que David puede ganar a Goliat y que además puede hacerlo a golpes de ingenio, sin pedradas", concluye.