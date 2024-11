El monumental palo de Silvia Intxaurrondo a 'El Hormiguero': "Así no, así gana cualquiera..."

Silvia Intxaurrondo ha abierto el programa de 'La hora de La 1' de este viernes abordando el tema del que todo el mundo habla: la jugarreta de 'El Hormiguero' que dejó sin invitado a 'La Revuelta' de David Broncano. Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP, estaba ya listo en el camerino para la grabación del programa, pero en el último momento el equipo de Pablo Motos "movió sus hilos" y esa entrevista se cayó por "presiones" que el jiennense prefirió no detallar.

"Lo siento por vosotros y vosotras, ya hablaremos para que todo el mundo que habéis venido hoy podáis volver a ver un programa entero normal", se disculpó Broncano con el público presente en el teatro. "Nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en ‘La Resistencia’ y demás", reveló el cómico, asegurando que no es la primera vez que sufren las malas artes de 'El Hormiguero'. En este caso, con Jorge Martín, pues, según indicó, "la semana que viene va a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí".

Asistimos a uno de los mayores escándalos televisivos y la polémica es colosal, con una oleada de críticas sin precedentes contra Pablo Motos y 'El Hormiguero' por haber saboteado a Broncano. Y todo esto está llegando a programas informativos. Ocurrió anoche en el espacio de Xabier Fortes en el Canal 24 horas y ha sucedido este viernes en 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo.

"Fíjense que anoche por primera vez en 'La Revuelta' David Broncano no pudo entrevistar al invitado. Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP, no pudo hablar. Broncano acusa a 'El Hormiguero' de boicotearle la entrevista", ha arrancado la periodista.

"David Broncano fue muy claro a la hora de explicar los motivos, nuestro compañero ha aludido a las presiones que sufren los invitados cuando intentan ir antes a su programa que a 'El Hormiguero'", ha recordado para poner en contexto a los espectadores y hacerles ver la realidad de los hechos. "Atónitos estamos todos", se ha confesado, un sentir que representa a muchos.

En 'La hora de La 1' se ha debatido de las presiones de Pablo Motos para evitar que sus invitados vayan antes a cualquier otro programa, en este caso, a 'La Revuelta'; y han alabado que David Broncano fuera valiente y denunciara esta situación públicamente en televisión.

Acto seguido, Silvia Intxaurrondo ha puesto el foco en la audiencia y es ahí cuando ha soltado un palo clarísimo a 'El Hormiguero' y Motos. "Como La Revuelta se acortó porque no tenía invitado, lo que hizo Broncano fue cambiar la entrevista por fotos y vídeos de animales, y como fondo una canción que decía 'me gustan mucho más las plantas que las personas'. Dirán ustedes, habrá sido un desastre de audiencia. O no, porque la competencia se llevó la noche pero por menos de dos puntos. Quiero decir, imagínense ustedes si hubiese salido el invitado que tenía Broncano a dar esa entrevista", ha señalado la comunicadora de TVE. Una reflexión inapelable.

Y es que, efectivamente, 'El Hormiguero' (15,5%) apenas superó a 'La Revuelta (13,6%) en dos puntos. Además, en estricta competencia, Broncano (13,9%) se quedó tres décimas por debajo tan solo de Motos (14,2%) a pesar de que tuvieron que rellenar los minutos finales con imágenes de la berrea del ciervo, buitres y serpientes. Todo, en señal de protesta por el boicot sufrido.

Silvia Intxaurrondo: "Compañeros de 'El Hormiguero', así no. Vamos a hacer una competición sana"

Por otro lado, en 'La hora de La 1' han aludido también al comunicado de 'El Hormiguero' en el que esgrimieron un "malentendido" y echaron balones fuera responsabilizando a uno de los representantes de Jorge Martín. "En el comunicado dicen que fue un malentendido y deslizan la idea de que esa llamada existió", ha subrayado Silvia Intxaurrondo con retintín. Y es que, de alguna forma, se estaba admitiendo esa llamada de presión denunciada por Broncano.

Más tarde, antes de finalizar el programa, Silvia ha continuado con el asunto. "Fue algo inaudito en televisión", ha calificado, incidiendo en que 'El Hormiguero' le superó por "muy poquito" a TVE a pesar de esta jugarreta para reventar y de que tuvieron que rellenar con imágenes de ciervos. "Va a ser que ustedes quieren ver Televisión Española", ha bromeado ante su buen rendimiento.

Por último, Silvia Intxaurrondo ha acabado dirigiéndose directamente al formato de Antena 3 con un llamamiento incontestable: "Compañeros de 'El Hormiguero', así no. Así gana cualquiera. Vamos a hacer una competición sana".