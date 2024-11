El comunicado de última hora de 'El Hormiguero' tras dejar sin invitado a 'La Revuelta' de Broncano

Este jueves, coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión, se ha vivido uno de los mayores escándalos en los últimos tiempos tras el sabotaje de 'El Hormiguero' de Pablo Motos que David Broncano ha denunciado públicamente en 'La Revuelta'.

Tal y como ha contado el cómico, iba a acudir Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP al programa, pero en el último momento su entrevista se ha caído debido a "presiones", como él mismo ha indicado, por parte del programa de Antena 3. Esto ha provocado que 'La Revuelta' se haya quedado sin invitado y que haya tenido que acabar la emisión antes de tiempo.

"Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movidos sus hilos…", ha explicado David Broncano.

"Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", ha continuado desvelando el humorista lamentando que "nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy". A continuación, el corte íntegro con la explicación:

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

'El Hormiguero' da explicaciones: "Ha sido un malentendido sin mayor importancia"

El revuelo está siendo mayúsculo, y desde 'El Hormiguero', que se enfrenta a una de las mayores polémicas de toda su historia, han emitido un breve comunicado en redes dando explicaciones a lo ocurrido y esgrimiendo un "malentendido":

"Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación".