Susanna Griso se revuelve en directo por la encerrona de su equipo con Terelu: "Eso se advierte"

'Más Espejo' suele atesorar a menudo los momentos más gamberros de 'Espejo Público' cada mañana, y este jueves Susanna Griso ha sido víctima de uno de ellos. La presentadora accedió a someterse a una prueba de adivinar sonidos en plató que terminó salpicando de lleno a Terelu Campos. Completamente mortificada, la periodista se revolvió contra su equipo por la encerrona.

"Escucha muy atentamente este sonido", le advirtió Gema López a la conductora del matinal de Antena 3, que había accedido sin dudarlo a someterse al juego. Sin embargo, nada más escuchar el extraño sonido que tenía que adivinar, la presentadora comenzó a sonrojarse pensando que se trataba de sonidos sexuales.

Susanna Griso, víctima de una encerrona en 'Espejo Público', se refiere sobre Terelu Campos

"No sé si hemos abierto una nueva sección porno y me lo he perdido", señaló Susanna Griso, asegurando a sus compañeros que el ruido que habían reproducido en varias ocasiones respondía a un orgasmo. Entre risas, su compañera se dispuso a desvelar el pastel. "Podría ser, tú ya te has decantado. Ella ya ha hablado de porno, su mente ha ido ahí. No podía ser otra cosa, un perro que tiene sed, no, es una mujer jadeando", desveló López.

Y Susanna Griso no dudó en defenderse. "No, ya, claro, me ponéis a alguien jadeando. Los cámaras del plató me apoyan a mí, creen lo mismo, que es una mujer jadeando", espetó la comunicadora antes de que 'Espejo Público' mostrase un vídeo en el que varios trabajadores de Antena 3 apostaban también por una respuesta parecida a la de la presentadora.

"Vamos a escuchar la voz jadeante que, según nuestra presentadora, es de una señora en la sección porno. Ahora que te llame Terelu a ti, querida", terminó sentenciando Gema López mientras la conductora de 'Espejo Público' se llevaba las manos a la cabeza. Fue entonces cuando mostraron un clip de Terelu Campos durante una entrevista en 101 TV Málaga durante la Semana Santa, que se hizo viral en redes por su dificultad para respirar entre frase y frase.

"¡Eso se advierte!"

Completamente sonrojada y tapándose el rostro, Susanna Griso comenzó a reprender a todos sus compañeros. "Eso se advierte, ¡eso se advierte!", espetó avergonzada la periodista, que no daba crédito a la encerrona que acababa de vivir. Más tarde, el matinal conectaba con una doctora para explicar el jadeo de la malagueña, alegando que puede deberse al excesivo consumo de tabaco y alcohol

"Uf, yo hubiese preferido a Terelu jadeando que escucharla así. Me da la sensación de que está muy cargada de pecho", terminó señalando la presentadora, tratando de dejar atrás su metedura de pata y lamentando haber protagonizado el momento más sonado de la mañana en 'Espejo Público'. Mientras tanto, Gema López y compañía seguían mascullando la hilarante respuesta de su compañera.