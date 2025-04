Jordi Évole se planta ante esta pregunta de Susanna Griso en 'Espejo Público': "Vergüenza ajena"

Jordi Évole se está haciendo un tour por diversos programas de Atresmedia a consecuencia de la muerte del Papa Francisco. El periodista es un gran privilegiado al haber sido de los pocos en entrevistarle y, por eso, Susanna Griso ha querido contar con él en 'Espejo Público' este martes.

"Fuimos muy pesados para conseguirla y el Papa era muy inteligente y sabía que funcionaba mejor una entrevista a la contra que una entrevista pelota. Con nosotros, podía ser una entrevista más crítica y tuvo más repercusión que si hubiese sido otro tipo de entrevista", ha defendido Évole sobre por qué Francisco decidió concedérsela a él y no, por ejemplo, a la COPE.

"Tú dices que al papa Francisco le han hecho de izquierdas los otros y le han convertido en un radical", ha señalado Susanna Griso. "Cuando llegó estaba Obama, ahora está Trump; ahora está Milei en Argentina; estaba Enrico Letta en Italia y ahora está Meloni. Entonces, el mundo se ha movido hacia la extrema derecha y el Papa siguió en el mismo sitio, pero todos estos mandatarios llaman 'comunistas' a la gente que no piensa como ellos y, como tienen un pensamiento hegemónico y una presencia mediática bastante importante, consiguieron colocar a Francisco ese San Benito de Papa comunista", ha valorado Jordi Évole.

"¿Qué has sentido al ver las condolencias de esos líderes y lideresas?", le ha preguntado directamente Susanna Griso al periodista y presentador. En ese momento, Évole no se ha mordido la lengua y se ha plantado: "He sentido un poco de vergüenza ajena. Me ha dado vergüenza ajena ver a gente que en vida le pusieron a parir y no lo trataron nada bien y que ahora, con la muerte, todo el mundo pase a ser bueno. Hay mucho mensaje hipócrita y, bueno, nada nuevo".

"¿Estás pensando en alguien en concreto?", ha indagado Susanna para arrancarle algún nombre concreto. "No, veo por ejemplo mensajes de Milei e Isabel Díaz Ayuso y pienso que son unos hipócritas", ha sentenciado sin rodeos Jordi Évole.

"¿Te llama la atención que Milei y Trump vayan a asistir al funeral?", ha cuestionado al hilo la presentadora de las mañanas de Antena 3. "No, yo creo que es una obligación también como Jefes de Estado. Al final, representan dos naciones en las que el catolicismo está muy presente", ha aseverado Évole.