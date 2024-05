El firme y serio llamamiento de Sofía Cristo a Ángel Cristo y Ana Herminia en ‘Espejo Público’

Sofía Cristo decidió romper su silencio este martes en ‘Espejo Público’ tras las últimas declaraciones de su hermano. La colaboradora de Susanna Griso no se ha contenido más y ha acabado contestando a los recientes ataques que ha recibido por parte de Ángel Cristo en televisión. La hija de Bárbara Rey ha asegurado que el concursante de ‘Supervivientes’ solo quiere «abrir heridas».

La hija de la vedette se ha sincerado con Susanna Griso y compañía tras las últimas palabras de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’. «Mi hermano ha hecho declaraciones muy desagradables», comenzó señalando la colaboradora de ‘Espejo Público’ antes de explicar el comentario que más daño le había hecho.

«Ayer necesitaba entrar en mi casa y me dijeron que mi hermano había hecho unas declaraciones diciendo que me cuidara porque temía por una recaída mía… Me pareció un golpe muy bajo«, explicó Sofía Cristo, que mandó entonces un mensaje a su hermano y Ana Herminia de cara a sus próximas apariciones televisivas.

Sofía Cristo: «No quiero saber nada más de mi hermano»

La hija de Bárbara Rey dejó claro que su hermano había llegado demasiado lejos, e hizo un rotundo llamamiento: «Eso es abrir heridas. Le pido a él y a su mujer que hagan su vida. Esto ya ha sobrepasado límites«, sentenció la tertuliana de Antena 3, que confesó también estar «cansada» del juego de Ángel Cristo y dejó claro que cierra la puerta a cualquier reconciliación.

«Yo ya no quiero saber nada más de mi hermano. Muchas veces he estado a su lado por mi madre y ya no quiero estar más en medio. Si mi madre decidiera tener relación con mi hermano, yo me quedo fuera. Yo ya no puedo más», sentenció Sofía Cristo, muy tajante con la incertidumbre que rodea al drama familiar más extendido del año.

Pero la DJ no se quedó ahí, y fue muy crítica con el «homenaje» que Ángel Cristo hizo a su padre en ‘Supervivientes’, llevando una cinta roja en la cabeza durante su entrevista. «Hacer apología de un maltratador y llevarlo como un abanderado dice mucho», lamentó la hermana del concursante expulsado, que se abrió entonces en el plató de Antena 3 sobre los difíciles recuerdos que guarda de su padre.

«Él era un hijo que ha reconocido que mi padre le ha apuntado con un revólver y que ahora lo santifique…», espetó Sofía Cristo desde el sofá de ‘Espejo Público’, que no daba crédito a la actitud de su hermano. «Fíjate si soy inocente que pensaba que llevaba la cinta rollo Rambo. Cuando el otro día salió y dijo que se lo había puesto por mi padre alucinaba. Mi madre ha estado callada hasta que él lo ha dicho», continuó explicando la televisiva.

«Mi madre sufría cuando veía a mi hermano no comer»

Y es que, según aseguró poco después, la relación entre Ángel Cristo Jr. y su padre no fue tan cercana como él quiere aparentar. «Mi hermano con mi padre tenía una relación y llega el momento en que corta la relación con él. Yo seguía unida a él porque me unía mucho el consumo de sustancias con mi padre», aseguró la hija de Bárbara Rey, que recordó entonces esos años de adicción.

«Para mí era un trampolín para yo consumir muchas cosas. Intentaba empatizar con su enfermedad, pero no me daba cuenta de que lo que nos pasaba a los dos era una enfermedad. Lo que no se sabe es que mi madre ha seguido ayudando a mi padre, estando separados», confesó Sofía Cristo, que continuó relatando algunas de las experiencias que más la marcaron.

«Lo del maltrato es distinto. Mi padre era un maltratador. He vivido episodios muy duros, con cuchillos, con pistolas, Me he encontrado a mi padre muy mal. He tenido que verle drogándose delante de mi… Nosotros sentíamos pánico por mi padre», explicó la hermana de Ángel Cristo antes de reflexionar sobre la profunda unión que tiene con su madre a raíz de esa situación.

«Mi madre ha sufrido cuando ha visto a mi hermano no comer, cuando hacía las pruebas físicas. Su psiquiatra le ha dicho que dejara de ver las cosas. Se preocupaba y decía: ‘¡Qué delgado está!’. Las relaciones familiares no son perfectas y a lo mejor ha llegado el momento de decir ‘hasta aquí hemos llegado'», insistió Sofía Cristo antes de zanjar el asunto.

«Nunca he estado unida a mi hermano»

Tras reconocer que, al igual que su madre «se siente una mujer maltratada», animó a que toda mujer que se encuentre en la misma situación pida ayuda llamando al 016. «Mi madre denunció a mi padre, pero ya se sabe cómo funcionan las leyes. Hemos mejorado, pero habría que mejorar mucho más», sentenció la DJ antes de cortar de forma tajante el tema de su hermano.»

«Mi relación con mi hermano es nula. No quiero saber de él. Yo nunca he estado unida a mi hermano», terminó sentenciando Sofía Cristo, que no piensa pronunciarse más sobre los ataques de su hermano y su pareja. «Las demandas las ponemos nosotros no ellos. Aunque a mi madre le duela hay que demandarle a él para poder demandar a los demás. Yo estoy bien, pero no puedo ser la madre de mi madre como me dice mi psicóloga», terminó explicando.