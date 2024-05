Susanna Griso señala la pregunta que muchos se hacen sobre Ángel Cristo y es incendiaria

Susanna Griso ha lanzado una pregunta que muchos se hacen pero que es altamente controvertida y que tiene que ver con Ángel Cristo. La presentadora ha aprovechado la presencia de su hermana Sofía en el plató de ‘Más Espejo’ para comentar las últimas declaraciones que ha vertido el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’.

Ahora, lo que ha reavivado la guerra en el clan familiar es la cinta que ha llevado en la cabeza durante todo el concurso y que él confesó haber lucido en homenaje a su padre el domingo en su entrevista en ‘Conexión Honduras’. Ante este gesto, Bárbara Rey ha acusado a su hijo de hacer «apología de un maltratador» y Sofía también lo ha condenado este martes desde el matinal de Antena 3: «Es duro que mi hermano santifique a mi padre».

Aunque lo que más le ha dolido a la DJ es que su hermano utilice algo tan delicado como su pasado con las sustancias para hacerle daño. «Me han contado que ha dicho en unas declaraciones que yo no me meta en terrenos pantanosos y en conversaciones y cosas que no me convienen porque me pueden hacer recaer. Me parece un golpe muy bajo y es abrir heridas con cosas muy feas. Yo lo único que les pido a él y a su mujer (Ana Herminia) es que nos dejen tranquilas y que hagan su vida y ya está», ha clamado ante Susanna Griso.

Susanna Griso, a Sofía Cristo: «¿Ves en tu hermano la figura de maltratador de tu padre?«

Justo a continuación, la comunicadora matinal de Atresmedia ha planteado una muy incendiaria y grave pregunta respecto a Ángel Cristo en un momento complicado por cómo ha salido de ‘Supervivientes’, siendo expulsado disciplinariamente por vulnerar las normas. «¿Ves en tu hermano la figura de maltratador de tu padre? Porque eso pasa muy a menudo, se reproducen y perpetúan esquemas«, ha formulado la periodista y conductora de ‘Espejo Público’ sin pudor.

Una cuestión que ha dejado descolocada a Sofía por su extrema gravedad y ante la que se ha plantado por prudencia: «Yo no puedo decir algo así porque me pueden demandar, Susanna, por favor». «¿Pero tú te has sentido maltratada por tu hermano alguna vez?», ha insistido la colaboradora Lorena Vázquez. «Yo no voy a hablar de ese tema, yo creo que queda retratado mi hermano haciendo apología de los malos tratos de un maltratador», se ha limitado a responder Sofía Cristo.

Por último, la hermana de Ángel ha pedido la palabra a Susanna Griso para disparar en directo toda una declaración de intenciones que confirma que la ruptura con él es total y definitiva: «Yo no quiero saber nada de mi hermano ya. Yo he tenido relación con mi madre por mi madre y llevo en medio de esa relación desde pequeña. Y ha llegado un momento en el que yo no quiero estar más en medio».

«Si mi madre decidiera volviera a tener relación con mi hermano, conmigo que no cuente porque yo ya no puedo más. Tengo 40 años y llevo muchos aguantando muchas cosas y callando porque no quiero que me demanden. Las demandas las ponemos nosotras, no ellos», ha aseverado Sofía Cristo. «Es una declaración muy inteligente por vuestra parte», se ha mojado Griso para rematar.