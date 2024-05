Ángel Cristo da la estocada final a Arantxa del Sol por lo que afirma tras su veto en Telecinco

Ángel Cristo reaparecía este domingo, 26 de mayo, en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, tras haber sido expulsado de forma disciplinaria por la organización. El ya exconcursante habló de su incidente en la lancha con Arantxa del Sol, a la que sentenció con una impactante frase.

«Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos. Ella me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras en la lancha, pero sí había testigos que le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector», desveló Ángel Cristo durante su entrevista con Sandra Barneda. Además, aseguró que «desde dentro del programa a mí se me recomendó que para no avivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar».

«Se te repitió varias veves si te habías sentido agredido y dijiste que no, que mejor dejarlo como estaba y querías que te pidiera perdón», le dijo Sandra Barneda. A lo que el exconcursante respondió que «nunca dije que no. Se me recomendó dejarlo pasar. Lo único que sé es que si eso lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, se me había expulsado al momento. Me habéis pedido la verdad, aquí tenéis la verdad».

Ángel Cristo sentencia a Arantxa del Sol

Tras su salida del plató, el hijo de Bárbara Rey concedió unas declaraciones a Europa Press en las que se mostró durísimo con su excompañera: «No se trata de perdonar, es que hay personas que no me importan. Arantxa del Sol espero que algún día le den un programa en alguna cadena autonómica», soltó con ironía.

Además, dejaba claro que «no voy a hablar con ella nunca. Con ella me he portado muy bien y hay un punto que no se debe pasar, que es la violencia. Yo a Aurah Ruiz le perdono, porque en algún momento dado todos podemos decir cosas que no sentimos, pero Arantxa del Sol me ha pegado».

«Arantxa del Sol se quedó en la época de las Mama Chichillos. No se ha dado cuenta de que el Telecinco de ahora no es el de las Mama Chicho me toca», sentenció Ángel Cristo, mostrándose absolutamente demoledor con la mujer de Finito de Córdoba tras su despido.