Belén Esteban da una tremenda réplica a Terelu Campos en ‘Ni que fuéramos’: «Mentirosa»

Este jueves, Terelu Campos ha contestado alto y claro a Belén Esteban y sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’ tras las críticas que la han lanzado desde el estreno el programa en Quickie. Y como era de esperar, por la tarde han sido ellos los que han reaccionado de forma contundente contra ella.

Tras escuchar las desafiantes amenazas de Terelu en las que hablaba de que su contrato no era igual que el del resto de colaboradores y se quejaba de que ninguno de sus compañeros se hayan preocupado por su estado después de sus problemas de salud.

«Yo entiendo que Terelu esté enfadada conmigo por lo que yo dije. Cuando Terelu dice que no se la llama por teléfono es mentira. ¿Ella ha visto mi contrato? Ella está mintiendo. Aquí si que se la ha llamado por teléfono, pero que cuente la verdad», contestaba de primeras Belén Esteban.

Tras ello, Belén Esteban dejaba claro que lo que ella dijo en ‘Late Xou’, el programa de Marc Giró en TVE, fueron palabras suyas y no de la productora. «Yo hablaba como Belén Esteban, no soy la dueña de la productora, pero que yo no lo haría», insistía sobre el hecho de que ella no le daría una nueva oportunidad de ficharla ahora que dan el salto a TEN.

Pero lejos de quedarse ahí, Belén Esteban proseguía con su ataque a Terelu. «No tuvo la esta de decirnos nada cuando estrenamos. ¿Terelu nos vas a reprochar que no te hemos llamado por teléfono? Cuando te pasó lo que te pasó y tu hermana estaba en ‘Supervivientes’ sabes que te llamé y te dije que ‘si necesitas que me quede una noche yo me quedo contigo encantada’. Te seguí llamando», le espetaba Belén.

Belén Esteban estalla contra Terelu Campos: «Eres una mentirosa»

«¿Tú me has llamado a mí como estoy? ¿Tu nos culpas a nosotros de lo que tú tampoco haces?», se preguntaba Belén. «Eres una mentirosa. Tú dices que tienes dos programas en De Viernes, eso lo has contado tú», soltaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ en alusión a las palabras de Terelu Campos sobre que era mentira que ella no se haya interesado por ninguno de ellos porque se lo hubieran prohibido en Telecinco.

«Yo te quiero, me he considerado tu amiga. No sé si nos veremos, pero te voy a decir una cosa, no me ha gustado nada el tonito. Entiendo que te enfadaras, pero no digas que no hemos levantado el teléfono. Yo no sabía lo de la afonía», proseguía destacando después.

Finalmente, Belén Esteban dejaba un último dardazo a Terelu Campos por no haberse atrevido a contestar a Kiko Matamoros después de haber sido el más crítico con ella y con su hija y su hermana Caren Borrego. «Y por cierto, haber tenido cojones de contestar al señor Kiko Matamoros, pero con él no tienes cojones», añadía.

«En esta productora se le ha llamado antes de que empezara ‘Ni que fuéramos shhh’ y ella no ha escuchado ni la oferta ni las condiciones, que me parece bien. Que ojalá la contraten donde ella quiera porque para mí Terelu es una buena profesional», concluía Belén.