En ‘Así es la vida’ se decantan así sobre quién va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Este martes se celebra la gran final de ‘Supervivientes 2024’ y por eso los colaboradores de los diferentes programas se están posicionando. Si por la mañana eran los de ‘Vamos a ver’ los que decían quién era su ganador, por la tarde han sido los de ‘Así es la vida’ los que han hecho lo mismo.

Rubén Torres, Pedro García Aguado, Arkano y Marieta son los cuatro concursantes que lucharán por la victoria en la gran final de ‘Supervivientes’ este martes. Visto lo que sucedió con Gorka Ibarguren en la semifinal, queda claro que será una final muy reñida.

Y eso es lo que se ha podido apreciar en ‘Así es la vida’ pues los colaboradores han estado bastante divididos a la hora de mojarse a favor de uno u otro. Así, César Muñoz le pedía a sus colaboradores que le dieran un nombre y un argumento. El primero en pronunciarse era el único de todos que sabe lo que es participar en el reality, Suso Álvarez. El exconcursante aseguraba que su ganadora era Marieta porque «me gusta mucho como ha evolucionado de 0 a 100».

Tras él, era Almudena del Pozo la que expresaba que para ella el ganador tenía que ser Pedro García-Aguado porque «quien resiste gana y él ha resistido». «Yo estoy de acuerdo en que ha resistido pero tampoco ha hecho un concurso muy atractivo y que había pasado sin pena ni gloria», le replicaba Gema Fernández antes de desvelar que su favorito era Arkano.

Por su parte, Alejandra Rubio aseguraba que para ella el ganador de ‘Supervivientes 2024’ tiene que ser Rubén Torres. Pero si había alguien indignado por lo que ha pasado con la final del reality es Antonio Montero. Y es que el colaborador de ‘Así es la vida’ no estaba de acuerdo con la expulsión de Gorka. «Yo por lo que han echado a Gorka diría que Marieta porque por el argumento por el que han echado a Gorka podían haber echado a cualquiera de los que estaban ahí», destacaba Antonio.

«Es que estoy más quemado que Torres que es bombero. Pero es que Torres ¿por qué gana las pruebas? Porque es bombero», sentenciaba Antonio Montero. Y tras escucharle, era Carmen Alcayde la que tomaba la palabra para decir que ella ya estaba cansada de que siempre gane gente como Gorka. «Ya hemos visto muchas ediciones en las que gana un superviviente potente, que hace todas las pruebas. Y Pedro en una edición donde ha habido tantas bajas psicológicas pues Pedro nos ha enseñado que la cabeza la puede mantener a flote y puede llegar a la final», añadía.

Algo que no convencía a Antonio Montero que no dudaba en desmontar el argumento de su compañera de ‘Así es la vida’. «Pero si Pedro que es coach le han tenido que ayudar sus compañeros a salir adelante emocionalente, es que para eso Arkano», espetaba Antonio. «Es que Arkano es el que ha dado juego en todos los sentidos», remarcaba Gema Fernández antes de que Alcayde y Alejandra Rubio se enfrentaran a ella al asegurar que Arkano no había dado juego.