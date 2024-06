‘Vamos a ver’ de Joaquín Prat toma partido así sobre el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’, el programa que presenta Joaquín Prat, han tomado partido por su ganador de ‘Supervivientes 2024’ y han hecho un alegato para pedir el voto por su favorito de cara a una noche que se prevé muy intensa. Rubén Torres, Pedro García Aguado, Arkano y Marieta aspiran al premio y todos tienen tanto apoyo que asistimos a una final muy reñida en la que puede ocurrir cualquier cosa.

Marta López se ha posicionado con Rubén Torres: «Tiene todos los ingredientes como un buen concursante de reality, no solo ya de supervivencia, que evidentemente ha humillado a todos al ser 10 veces líder. Se lleva amigos, que es muy importante. Jamás le he visto quejarse, es un chico que ha admitido todo lo que se le ha dicho, hasta que le llevaran a Maite Galdeano. Nos ha dado juego, se ha prestado a todo, ha cocinado y pescado para los demás. Por eso y no solo por fuerza física, sino también mental, Torres debe ser el ganador de ‘Supervivientes 2024′».

Kike Calleja es el único del equipo de ‘Vamos a ver’ que se ha decantado por Marieta, también la única mujer en la final de ‘Supervivientes 2024’: «Esta final tiene nombre de mujer y es el de Marieta. Es una chica que ha superado todos su miedos en la isla a pesar de que entró 20 días después del resto. Lo ha hecho mejor que ninguno, es la más transparente, ha agitado la isla, ha desenmascarado a más de un concursante y ha estado nominada en ocho ocasiones, ha sido dos veces líder y para mi es la que tiene que ganar porque, a pesar de no tener ni idea de supervivencia, es la que más ha dado en este concurso».

Por su lado, Carmen Borrego se ha inclinado por Pedro García Aguado, el senior de entre los finalistas clasificados: «Es la persona que más ha superado cosas. Yo creo que ‘Supervivientes’ es también un concurso para superarte y Pedro ha superado muchas cosas y yo quiero ser del team de los mayores, que lo pasamos peor porque los jóvenes tienen mayor capacidad física. Pedro ganador».

El último turno de ‘Vamos a ver’ lo ha tenido Alessandro Lequio: «Arkano me parece una buena persona y eso hoy en día es muchísimo. Ha hecho un concurso maravilloso porque, sin hacer nada, nos ha conquistado a muchos. Era físicamente muy flojo y esa flojedad no la tenía solo en los músculos, sino también en el interior. A lo largo de las semanas se ha fortalecido anímicamente y físicamente. La esencia de esta edición ha sido el buen rollo y creo que Arkano es el gurú de ese buen rollo. Seamos claros, entró como un concursante de relleno y se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los vértices de esta edición».