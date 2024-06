Paloma Barrientos dicta la mayor sentencia contra Alejandra Rubio tras su descalificación

Paloma Barrientos ha saltado ante las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’, donde, paradójicamente, cargó contra los medios de comunicación tras dar una exclusiva y engordar su cartera y reprendió a colaboradores de ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’.

«Estar en el foco de la noticia no es fácil», ha defendido Carmen Borrego. No obstante, considera que los nervios están provocando que Carlo Costanzia y su sobrina no estén gestionando bien las cosas. «Creo que Carlo por las imágenes que estamos viendo no está haciendo una buena gestión, también me imagino que lo estará pasando mal», ha comentado.

«Están nerviosos, no sé qué pasará de puertas para dentro, me consta que no hay ningún problema en la pareja, pero sí creo que los nervios no te hacen gestionar bien las cosas», ha añadido la colaboradora. Y Paloma Barrientos, también presente en el club social de ‘Vamos a ver’, ha aprovechado para dar la réplica a Alejandra Rubio tras sentirse aludida por sus críticas a la prensa.

«Yo quiero decir que todos somos profesionales. Yo también llevo muchos años en esta profesión. Siempre he defendido que cada uno puede hacer lo que quiera con sus exclusivas porque para eso están las empresas, que deciden cómo gestionan su dinero, pero Alejandra acaba de llegar. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto es descalificar a los profesionales y decir determinadas cosas que son bastantes feas», ha sentenciado.

«Yo he hablado de Alejandra Rubio como colaboradora o como persona que está trabajando en un medio, que tiene un nombre y que tiene a su espalda una serie de informaciones. Y yo por supuesto sí me siento ofendida con algunas afirmaciones o algunos calificativos que ha hecho Alejandra», ha proseguido Paloma Barrientos.

«Yo le pediría a Alejandra, y no es consejo porque yo no doy consejo a nadie, que, a ver, chica, claro que has hecho una exclusiva, pues muy bien. Pero no hagas drama de lo que no hay. Me siento insultada por declaraciones que ha hecho Alejandra Rubio a mi profesión», ha denunciado la periodista y tertuliana.

«Me siento insultada, no puede llamarnos gentuza», ha reiterado Paloma Barrientos. «No es normal los comentarios que ha hecho, hay un punto de soberbia que tiene que bajar. Yo ni a Carmen ni a Terelu nunca las he visto así», ha rematado de forma implacable.