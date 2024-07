Marta Peñate pide su expulsión de ‘Supervivientes’ tras lo sucedido con Sofía Suescun

Marta Peñate está llegando a su límite en ‘Supervivientes All Stars‘. Los constantes enfrentamientos con Sofía Suescun y las complicadas situaciones climatológicas que están viviendo están provocando que la superviviente pida su expulsión en riguroso directo. Este nuevo encontronazo ha surgido en este caso después de que Sofía Suescun acusara a Marta Peñate de no ser una mujer plena. Un dardo que la canaria entendió como un golpe bajo al hacer referencia a su problemática para ser madre.

«Entiende que si para mí no existes en esta playa no te voy a dar los buenos días», le ha acusado Suescun a Marta después de que se quejara de que no le haya saludado por las mañanas. En ese instante, Marta Peñate le ha tildado de mala y, Sofía Suescun se la ha devuelto diciendo: «Y tú venenosa. Yo estoy plena. Tú no sé«. «¿Lo dices por lo del embarazo? ¡Qué sucia eres! Eres una amargada que nada más que buscas la infelicidad de los demás para tú sobresalir«, ha reaccionado Marta Peñate.

La súplica de Marta Peñate en ‘Supervivientes’

Sin querer volver a reavivar el conflicto, Marta Peñate no ha dudado en desahogarse junto a Sandra Barneda durante una de las primeras conexiones del espacio dominical. Antes, Sofía se ha pronunciado para asegurar que ese dardo ha sido «lo más ruin, rastreo y sucio» que ha vivido en la playa. Sin cortarse un pelo, Marta Peñate ha contestado diciendo: «Estoy cansada y abiertamente digo aquí a mis amigos, a mi familia que me quiero ir, que no estoy bien».

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate ha compartido: «Todos los días me levanto con ganas de sonreír. Creo que la gente sabe que soy una tía que siempre pone una sonrisa. Ahora mismo no tengo ganas de sonreír… Intento levantarme el ánimo, pero no estoy bien. Hay un juego sucio del que no estoy dispuesta a participar en esta ocasión y por eso mismo decidido irme».

En la misma línea, Marta Peñate no ha tenido reparo de señalar a Sofía Suescun como causante de su malestar. «Hubo una tormenta horrorosa y al día siguiente nada más levantarme se puso a provocarme y a buscarme. En el momento extremo en el que estas viviendo una tormenta asquerosa te levantas después de no haber dormido en toda la noche y esta señora te busca para provocarte… ¿Tú crees que me compensa estar en un sitio donde no soy yo, donde Noé stoy feliz o a gusto? Por eso mismo y no sé hasta qué punto se puede decir: yo no estoy asusto, yo no estoy feliz y me quiero ir».

Marta Peñate llega a su límite e interpela a Sandra Barneda

Finalmente, sobre el conflicto acerca de sentirse plena o no, Marta Peñate ha querido no profundizar. Aún así, no ha dudado en lanzarle un duro dardo a su compañera: «La creo, no pienso entrar en ese juego y no lo voy a hacer aquí delante de todo el mundo. Ella sabe que dos semanas antes le dije que no estaba plena por ese asunto».

Una confesión que Suescun negaba y que ha provocado una nueva cruzada en la que Marta Peñate ha vuelto a pedir su abandono: «España, sacadme de aquí por favor. Lo ruego. No estoy bien, ¿vale? no soy ni feliz y Sandra tú me conoces y no estoy con una sonrisa en la boca. ¿Me ves bien? ¿Crees que me compensa? ¿Crees que es felicidad? Sacadme de aquí, lo ruego, ¡no puedo más!».