El repaso monumental de Maite Galdeano a Marta Peñate con el que pide su salida de ‘Supervivientes’

El pasado jueves, Maite Galdeano fue comentando, a través de su perfil de Instagram, todo cuánto pasaba en la gala de ‘Supervivientes All Stars’, donde participa su hija, Sofía Suescun. Como es habitual en ella, la de Navarra no se cortó lo más mínimo y no dudó en cargar duramente contra Marta Peñate.

Sofía Suescun y Marta Peñate comenzaron su aventura en el concurso siendo grandes amigas. Sin embargo, el acercamiento de la segunda con Olga Moreno no hizo ninguna gracia a la novia de Kiko Jiménez, y su amistad saltó por los aires. Como era de esperar, Maite Galdeano sacó las uñas por su hija, despotricando contra la colaboradora televisiva.

«Pero qué pasada la Marta, qué dramática. Qué mala persona, colega, que se pire y una menos. Qué asco de tía, colega. Ahora sí lo digo, qué asco de tía. Esta tiene otras cosas en la cabeza, no Sofía», comentó la exconcursante de ‘La casa fuerte’. Pero Marta no fue la única que recibió los improperios de Galdeano, también lo hizo Olga Moreno. Tras su expulsión, espetó a la televisión: «Venga para tu casa, falsa, ole».

Maite Galdeano llama «bruja» y «mala» a Marta Peñate

Tan solo mostró su lado más tierno al dirigirse a su hija. Al ver cómo Sofía reaccionaba al vídeo de felicitación de su familia por su cumpleaños, Maite Galdeano comentó: «Mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, cariño. Te mereces todo, eres tan buena».

La navarra también celebró, como no podía ser de otra forma, el triunfo de su hija en la prueba de líder: «Toma, hija mía, collar de líder. Eres la mejor». Sin embargo, la cosa fue a más durante el momento de las nominaciones, cuando la exconcursante de ‘GH’ volvió a la carga contra Marta Peñate, a la que llegó a tildar de «bruja».

«Martita, se ha ido tu amiguita y la reina de los realities, Sofía Suescun, tiene el collar de líder», comentaba Maite Galdeano a la televisión, como si Marta pudiera oírla. Posteriormente, celebraba la nominación que le metía su hija como líder del grupo: «Muy bien, a la calle, bruja. A la calle por mala. Que se vaya con su novio Spina para que sean felices. Conmigo ya la has cagado», sentenciaba, antes de despedirse de sus seguidores e irse a la cama.