Maite Galdeano no consiente lo que la defensora de Olga Moreno airea contra Sofía Suescun

Este viernes, ‘¡De Viernes!’ volvió a organizar una tertulia sobre ‘Supervivientes All Stars’ con Rosa Benito, Ángel Cristo, Aurah Ruiz y María Jesús Ruiz de colaboradores. Pero además el programa contó con Maite Galdeano y Marian Salido, la amiga y defensora de Olga Moreno.

Y al igual que ha pasado en Honduras entre Sofía Suescun y Olga Moreno, la tensión se disparó en el plató de ‘¡De Viernes!’ entre la madre de la navarra y la amiga de la ex de Antonio David. Todo precisamente para tratar de salvaguardar cada una a su defendida.

Y es que ‘¡De Viernes!’ recordó el enfrentamiento que tuvieron Sofía y Olga después de que la navarra le atacara por ir de víctima por la nominación de Abraham. «Eres la reina de las víctimas», le soltaba Sofía. «Y tu la reina de la noria», le espetaba Olga a la ganadora de ‘Supervivientes 2018’.

Tras ello, eran Maite Galdeano y Marian quienes discutían en plató. «Sofía está muy entrenada a nivel intelectual y físico y estoy muy orgullosa de ella. Sofía está sebradísima. Me encantó como hizo la prueba», defendía Maite. Y cuando Aurah atacaba a Sofía por hacer víctima a Olga y sacar temas de fuera, la madre de Sofía era clara. «Mi hija no trae nada de fuera», recalcaba. «Pero si lo dijo ella», replicaba Marian.

«Sofía es manipuladora, mala concursante, es envidiosa y muy mala persona. Es muy sucia concursando y no compite, saca lo de fuera. Es una persona super sucia», sentenciaba María Jesús Ruiz. «La conozco muy bien», apostillaba. «A ti también te conocemos muy bien y estás usando palabras muy feas», le decía Galdeano.

Maite Galdeano y Marian se enfrentan en ‘¡De Viernes!’: «Estrategia tu amiguita»

Por su parte, Marian dejaba claro que su amiga Olga Moreno no «es ninguna víctima». «Es verdad que Sofía si dice que trae algo de fuera, que lo dice ella», recalcaba la defensora de Olga. «No, lo que dice mi hija es lo que se vio de la otra edición. No hay que olvidarlo y a mi Olga no me da buena vibración», proseguía diciendo Maite Galdeano.

«Mi hija no ha traído nada de fuera, solo que no le cae bien colega», sentenciaba Maite Galdeano. En ese instante, Santi Acosta le pedía silencio a la madre de Sofía Suescun para darle la palabra a Marian. «Yo no estoy acostumbrada a esto. Lo único que dijo esa mujer por la boca fue ‘me sorprende que me haya nominado’. No dijo absolutamente nada más y se lio la mundial. Parece que estaba deseando que Olga dijese algo para darle y saltar», defendía la amiga de Olga.

Pero lo peor vino cuando se puso un vídeo del acercamiento de Sofía con Logan en el que Marián sostenía que eso era estrategia. «Mi hija es muy divertida y nos llevamos así la vida con humor», destacaba Galdeano. «Mi hija no ha ido a ligar, ha ido a ser superviviente», añadía al respecto. «Yo ahí no veo nada, lo que veo es una estrategia que es lícito, aquí cada uno hace su concurso como quiere», defendía por su lado la amiga de Olga.

«Estrategia la que hizo tu amiguita que ganó hablando de terceros», le espetaba Maite Galdeano. «Otra vez lo mismo, esto no es normal», le decía Marian. «Lo tuyo tampoco. Donde las dan las toman cariño, me la tiras, te la tiro, aguantala y estira», soltaba la madre de Sofía. «Yo no tengo que estirar nada, hablo del concurso», defendía Marian. «Haya paz», pedía Patricia Pérez.