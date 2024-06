Sofía Suescun pone en su sitio a Olga Moreno con lo que le larga en su cara en ‘Supervivientes’

Poco ha tardado en surgir la primera gran bronca de ‘Supervivientes All Stars’. En esta ocasión, Sofía Suescun y Olga Moreno han vivido un tenso encontronazo en los Cayos Cochinos en el que ninguna de las dos se ha quedado callada. Una acalorada discusión que ha comenzado a raíz de la nominación que Abraham García le ha endiñado a Olga Moreno.

Al parecer el victimismo de Olga Moreno habría originado las críticas de Sofía Suescun: «Pero Olga, estás dando a entender que ha sido tu best friend y que no te lo has esperado. Entonces cada vez que nos nominen nos tenemos que sentir víctima». «Víctima no y no empecemos», le ha advertido Olga Moreno.

Lejos de quedarse callada Sofías Suescun ha tildado a su compañera como la «reina de las víctimas». «Te gusta mucho y es tu papel que siempre has tenido. No me parece justo que dejes a Abraham de malo», le ha afeado. «No se la meto, se lo digo a él. ¿Qué hago? Yo no estoy diciendo que soy una víctima, lo que está diciendo que me hago la víctima» , ha vuelto a decir Olga Moreno.

Por su parte, Sofía Suescun volvía al ataque: «Eres experta en darle la vuelta a las historias en toda tu vida». «¿Hablamos del pasado?», le ha retado Olga ante lo que Suescun ha apuntado: «No creo que tengas la conciencia tranquila». «Yo la conciencia muy tranquila y no quiero hablar del tema», ha aseverado Olga Moreno.

Frente a ello, Sofía Suescun se ha desahogado mostrando una vez más su animadversión ante la que fuese pareja de Antonio David. «No sé qué más tengo que saber, pero con lo que sé me es suficiente para saber el papel de víctima que siempre has querido tener. Ya está bien con lo de que no me lo esperaba y tal. ¡Qué injusta, cómo se le ve ahí la inquina sin sentido y el aprovecharse».

El sorprendente gesto de la audiencia que decanta la balanza a favor de Olga Moreno

Poco después, durante el oráculo de Poseidón, la tensión entre ambas se ha vuelto a reavivar. «No me considero ninguna víctima. Me gustaría que quedara bien claro que me ha sorprendido que me votase Abraham, pero lo que lo entiendo. Es súper complicado. Creo que ya lo has escuchado, que me pareces lindo, divino y maravilloso. Yo no te he clavado ninguna cuchilla ni nada», se ha defendido Olga.

De igual manera, Olga Moreno ha pedido no ahondar en las polémicas del pasado: «El pasado es el pasado. Vamos a centrarnos en el presente que para eso estamos aquí». Una postura por la que ha sido vitoreada en plató. Consciente de ello, Sofía Suescun ha reaccionado diciendo: «Pues que quieres que te diga, un aplauso para ti. Yo simplemente estaba defendiendo a mi compañero. Me parece una traición en toda regla». «¿Yo he dicho que es un traidor? ¿Tú has escuchado lo mismo que yo?», ha saltado Olga Moreno.

Ante ello, Sofía Suescun ha vuelto a arremeter contra su compañera: «Lo estaba diciendo de una forma decorada que se te da muy bien. Simplemente estaba defendiendo a Abraham no te quieras agarrar al pasado». «Si lo has sacado tú», le ha reprendido la que fuese pareja de Antonio David. «Sólo he dicho que se te conoce por ser la reina de las víctimas. Esa es mi opinión y punto», ha concluido Sofía Suescun manteniendo su férrea postura en contra de Olga Moreno.

Continúa la guerra entre Sofía Suescun y Olga Moreno

El conflicto inicial entre Sofía Suescun y Olga Moreno ha desembocado en un duro intercambio de reproches y acusaciones. En esta ocasión, Sofía Suescun ha comenzado contándole a Abraham lo sucedido con Olga. «No inventes Sofía. Esto es surrealista. Yo flipo», ha vuelto a advertirle Olga Moreno. «Le estoy explicando la situación. El caso es que con palabras técnicas y decoradas no lo parece, pero si sabes leer entre líneas simplemente has estado con ella durante el concurso apoyándole y no se esperaba tu nominación. ¿Cómo se traduce eso? En traición… Te ha querido dejar de lo peor», ha proseguido diciendo Sofía Suescun.

Ante sendas acusaciones, Olga Moreno le ha quitado hierro al asunto: «Le entiendo perfectamente. No estoy mal, no estoy cabreada». De igual manera, la concursante ha defendido su paso por el reality dejando sus límites claramente señalados: «Yo de realities no tengo ni puñetera idea y hay mucha gente que sabe de realities. Lo que no voy a hacer es que diga una palabra y sea todo lo contrario. No, lo que eh dicho, lo dije. Osea que no me cambies».

La postura en firme de Sofía Suescun sobre su relación con Olga Moreno

El conflicto ha dejado a Sofía Suescun y Olga Moreno visiblemente distanciadas. Precisamente esto se ha podido constatar durante el oráculo de Poseidón en el que Sofía no ha dudado en marcar distancias con Olga. «Eres muy empática», le soltaba con sorna Olga ante lo que Sofía reaccionaba: «Soy empática con quien me apetece serlo, contigo no me sale serlo». «Pues conóceme antes, porque no me conoces absolutamente de nada», le ha retado Olga Moreno ante lo que Sofía ha mantenido inalterable su actitud: «Es que no me atraes. Hay energías ahí que, uff. Soy muy de energías».