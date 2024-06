‘Supervivientes’ informa de un suceso de última hora con Olga Moreno y Sofía Suescun

Olga Moreno y Sofía Suescun han protagonizado un fuerte enfrentamiento tal y como avanza ‘Supervivientes All Stars’ en un cebo de última hora. Todas las imágenes al completo se verán en la gala de ‘Tierra de Nadie’ con Jorge Javier Vázquez este martes por la noche.

Todo tiene su punto de partida en las nominaciones del domingo, en las que Sofía nominó a Olga por el pasado, refiriéndose indirectamente al documental de Rocío Carrasco. Por su parte, Olga devolvió el punto a Sofía precisamente por lo mismo, pues la influencer fue muy crítica con la exmujer de Antonio David Flores en redes durante la emisión de esa docuserie.

Pues bien, ese señalamiento, que ha supuesto que Olga Moreno esté en la palestra junto a Adara Molinero y Jorge Pérez y en alto riesgo de expulsión, está trayendo mucha cola en playa y ha desatado un brutal desencuentro entre la diseñadora y Sofía Suescun que se va a abordar en un Oráculo de Poseidón en ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’.

El adelanto de apenas veinte segundos avanza un enganchón que se prevé explosivo y que marcará la emisión de esta noche en Telecinco. «No porque nos nomine alguien nos tenemos que sentir víctimas», le dice Sofía a Olga. «Yo no me he hecho ninguna víctima y no empecemos eh», le advierte la sevillana de un modo desafiante. «Sí, sí, sí», le encara Suescun sin amilanarse.

«Eres una experta en darle la vuelta a las historias durante toda tu vida» le espeta Sofía Suescun a Olga Moreno sin paliativos , volviendo a aludir -aunque de forma velada- a todo lo relativo a Rocío Carrasco y Antonio David. «Ella es muy sufridora porque lo ha pasado súper mal», añade en tono burlón. «Eres la reina de las víctimas», culmina la joven.