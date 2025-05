Sofía Suescun sentencia en exclusiva a 'La Familia de la Tele' en TVE: "Deberían pedir perdón y hacer autocrítica"

Sofía Suescun ha sido una de las estrellas confirmadas del festival Desalia que organiza Ron Barceló cada año y al que asisten centenares de celebrities, del mundo de las redes, de la interpretación, de la música... Y al que ha acudido también este medio, El Televisero. Y la reina de los realities no ha querido perderse la cita y ha acudido acompañada de su pareja Kiko Jiménez, a quien vemos en Telecinco como colaborador de 'Fiesta', 'Supervivientes' y 'Los Vecinos de la casa de al lado'.

Con Sofía hemos podido hablar de varios asuntos, entre ellos las complicadas audiencias de 'La Familia de la tele'. La de Pamplona confiesa que el inicio del programa ha sido un poco "desordenado", lo que ha hecho que no haya podido seguirlo de la mejor manera como espectadora. Para Suescun, "hay grandes profesionales" en el programa pero cree que "les ha explotado en la cara". Aun así, Sofía cree que tienen las puertas abiertas de Mediaset y hace una reflexión sobre cómo sería su regreso y qué debería de suceder.

Por otro lado, hemos preguntado a Sofía por la reciente noticia del embarazo de Marta Peñate, que ha sido algo que ha puesto muy contentos a los fans de la ganadora de 'Supervivientes All Stars', después de haber confesado su deseo incombustible de ser madre en los últimos años, a pesar de no haberlo conseguido en numerosas ocasiones por problemas genéticos y biológicos. Todo esto y más en la entrevista exclusiva a Sofía, a continuación.

Sofía Suescun, ¿cómo estás?

SOFÍA - Hoy de blanco, de puritana (bromea)

¿Qué te ha traído a Desalia?

SOFÍA - A ver, la fama que tiene de momento campamento de verano, disfrute, desconexión y de pasarlo bien, la verdad, es más que nada la fama que tiene Desalia.

¿En qué momento profesional estás?

SOFÍA - La verdad que estoy en mi mejor momento en todos los sentidos. Profesional estoy muy contenta, personal también. Puedo confirmar que estoy en uno de mis mejores momentos.

Te estamos viendo en 'Socialité' todos los fines de semana. Nos encanta verte. ¿Cómo lo estás viviendo tú?

SOFÍA - Pues como un súper reto, un máster. Estoy aprendiendo un montón. Cada día, cada minuto, cada momento, cada entradilla, cada conexión, cada ida a cue… aprendo. No es algo que se deje de aprender. Me encanta aprender cositas que sé que luego me veo yo y puedo mejorar. Me encanta estar con el espectador, me encanta el feedback de la gente, me encanta plantarme ahí con mi lookazo.

Cada semana llevas un look, es verdad, muy a lo Laura Madrueño en 'Supervivientes'.

SOFÍA - Justo, cada día con un lookazo, conectando con esas imágenes que siempre para mí es que me remueven de 'Supervivientes'.

¿Qué análisis harías de 'La familia de la tele'? Las audiencias que ha tenido y que nadie se lo esperaba.

SOFÍA - No me ha gustado mucho el comienzo que ha tenido, lo he notado como espectadora muy desordenado todo, no me enteraba de nada, era como difícil de ver, de pararte y de saber qué estaba pasando. Creo que han ido demasiado con mucha fuerza y les ha explotado. Son muy grandes profesionales todos los que están allí y les tengo a algunos un cariño especial. Pero creo que ese no es su lugar. También te digo, la vida siempre te da oportunidades. No ha sido el lugar exacto oportuno donde brillar. Ya está, hay etapas. Yo creo que en Mediaset siempre tendrán las puertas abiertas, pero también creo que deberían de hacer un poquito de autocrítica y pedir perdón porque yo he visto algún vídeo de algún colaborador que se ha pasado de la raya con Mediaset, sabiendo todo lo que les han dado y en lo que se han convertido gracias a Mediaset.

Saltó el otro día la noticia, no sé si lo habéis incluso comentado en 'Socialité', que Marta Peñate está embarazada.

SOFÍA - Yo me alegré muchísimo porque sé que para ella es su mayor sueño. Fíjate, no soy muy rencorosa y cuando pasa el tiempo se me olvida lo malo y me quedo con el recuerdo que me marcó en su día, que fue nuestra historia vivida en 'Gran hermano 16'. Entonces, esto añadido a que sé que su mayor deseo era ser madre, me alegré muchísimo. También te digo, sufro por ella y por su bebé, su criatura, por esa prisa de anunciarlo y de que no soy yo muy de contar las cosas. Las cuentas y no sé por qué se gafan, pero igual es algo mío. O al menos sabiendo que es algo de tal riesgo, haberte mantenido más. Pero bueno, también entiendo sus ganas de querer contar al mundo que está embarazada. Es lógico, pero le recomiendo que se relaje, que disfrute y que no se acelere tanto porque ya sabes, está siempre arriba con sus cosas, pero relax, Marta.