Sofía Suescun denunció amenazas de Marta Peñate fuera de cámaras en ‘Supervivientes’

Sofía Suescun y Marta Peñate protagonizaron una dura afrenta que puso La Palapa de ‘Supervivientes’ en plena ebullición. La relación entre ellas no puede estar más rota después de todo lo que sucedió en la gala 3 de esta edición ‘All Stars’.

El momento culmen de la noche se produjo cuando Sofía interpeló a Jorge Javier y a los espectadores para denunciar públicamente amenazas de Marta fuera de cámaras. «Lo de esta chica… No sé si está desvariando, si tiene algún problema o no sabe lo que dice. Acaba de amenazarme, diciéndome que si se lo propone me hace llorar cada mañana, ¿qué pretendes?», exclamó en pleno directo.

Algo que Marta Peñate tuvo que admitir, pero desviando el foco. «¿Quieres que empiece a decir toda la mierda que tú has dicho para que la gente sepa el tipo de persona que eres y la televisión tan sucia que haces? ¿Quieres que lo diga? Porque haces una televisión muy sucia, de los años noventa. No tienes alegría, no hay un vídeo tuyo riéndote ni siendo feliz. Todos son tuyos amargada e intentando hundirme», dijo a voz en grito.

Por su parte, Sofía Suescun siguió insistiendo en esas amenazas de Marta fuera de las cámaras: «Yo al menos no cambio de opinión de un momento a otro y mucho menos amenazo a una persona». Acorralada, Peñate clamó por su salida de ‘Supervivientes All Stars’: «Lo que está haciendo esta chica es una televisión sucia y por eso prefiero salir nominada y si me tengo que ir, me voy. No puedo con esta televisión, me quiero ir a mi casa, con mi novio, con mi familia que sé que no me van a apuñalar. No puedo más». Acto seguido, dio la espantada y abandonó La Palapa.

Por otro lado, lejos de perder la calma, Sofía Suescun señaló con serenidad que Marta Peñate ha entrado en ‘Supervivientes’ con un plan preconcebido para apuñalarle ante todo el público. «Ves que es un reproche tras otro y mi sensación es que tenías un montón de cosas guardadas, odio retenido y que has esperado el momento para soltarlas ahora una tras otra. A la vista está. Yo no he dicho nada malo de ti. Simplemente estaba describiendo una situación y saltó por las nubes. En ningún momento me verás aquí echarte algo en cara, ni reproches, ni con ese odio retenido que es con lo que cada vez estoy alucinando más», reflexionó.