Sofía Suescun desenmascara la artimaña de Marta Peñate en ‘Supervivientes’ y lo creen muchos

Sofía Suescun y Marta Peñate están más distanciadas que nunca tras su monumental enganchón en ‘Supervivientes All Stars‘. Las dos concursantes mantuvieron una fuerte disputa que, con el tiempo, se ha ido enfriando, lo que ha provocado un distanciamiento que ha terminado por sentenciar su amistad. Así lo han podido ver los espectadores del reality durante la última Palapa en la que las dos han puesto sobre la mesa sus sentimientos y se han vuelto a enganchar.

Una de las primeras en compartir sus sensaciones ha sido Sofía Suescun, quien aseguraba: «Huele a envidia. Podemos estar aquí hablando, pero la única sensación con la que me quedo es que son continuos reproches. Ahora ha soltado la de que jamás ha dicho una mentira en televisión. Una vez más con rintintín y queriendo seguir apuñalándome». En ese instante, Marta Peñate ha intervenido para apuntar: «Es que nunca he soltado una mentira en televisión y tú has soltado muchas y podría enumerar».

Lejos de perder la calma, Sofía Suescun ha respondido con sorprendente serenidad, recalcando que Marta ha entrado en ‘Supervivientes’ con un plan preconcebido para apuñalarle ante todo el público. «Ves que es un reproche tras otro y mi sensación es que tenías un montón de cosas guardadas y que has esperado el momento para soltarlas ahora una tras otra. A la vista está. Yo no he dicho nada malo de ti. Simplemente estaba describiendo una situación y saltó por las nubes. En ningún momento me verás aquí echarte algo en cara, ni reproches, ni con ese odio retenido que es con lo que cada vez estoy alucinando más».

Sofía está sabiendo manejar muy bien la situación frente a Marta que está perdiendo muchos puntos#SVAllStarsGala3



pic.twitter.com/KQ4A5RLCAf — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) July 4, 2024

El fin de la amistad entre Sofía Suescun y Marta Peñate

«Cuando vuelvas a tu casa, mires el vídeo y veas lo que has querido tergiversar para llevarme a tu terreno y dejarme mal, sin venir a cuento siendo tú y yo amigas… Está claro que para ti la palabra amiga No existe y a una persona como tú simple y llanamente no la quiero a mi lado», ha remarcado Marta Peñate frente a una impasible Sofía Suescun, quien ha querido seguir defendiendo su postura. La réplica de la pamplonica ha sido tras una pausa publicitaria no sin antes lanzarle un duro dardo: «Me está empezando. ser indiferente y por eso cuando ni me acuerdo lo que me han dicho es que ya no…».

Acto seguido, Sofía Suescun ha sentenciado su amistad con Marta Peñate: «Esto es irreparable. Yo lo sentí como una traición. Siento continuamente que e Sun reproche tras otro y tenía un mogollón de ganas de soltármelas». En ese instante, Peñate no ha tenido reparo en acusar a su compañera de marcarse un «rotondazo» al haber cambiado de opinión. «Tengo aquí gente que me aporta muchísimo», ha deslizado Sofía antes de que Marta la interrumpiese para cantarle el cumpleaños feliz con cierta sorna.