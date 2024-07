Marta Peñate detiene ‘Supervivientes’ ante lo sucedido con Sofía Suescun: «Me niego, hasta aquí»

El pasado domingo durante la entrega dominical de ‘Supervivientes All Stars‘ Marta Peñate y Sofía Suescun protagonizaron el que ha sido el enfrentamiento más sonado hasta la fecha. En tan solo trece días, las dos concursantes dieron por zanjada su amistad entre serias acusaciones que han puesto patas arriba los Cayos Cochinos. Precisamente para intentar reconducir la situación, ‘Supervivientes’ les ha enfrentado cara a cara en el puente de la concordia.

Una dinámica en la que Marta Peñate no se ha mostrado muy proclive a participar. De hecho, antes de comenzar, la superviviente ha asegurado: «No me apetece mucho, no te voy a fingir ni voy a mentirte. No es un puente que ni me apetezca ni que tenga que hacerse. Pero esto es parte del programa y yo lo asumo». Por su parte, Sofía Suescun ha compartido: «Nunca imaginé tener que estar aquí. Me da pena. La rabia que sentí el otro día ahora es pena».

Las traiciones entre Sofía Suescun y Marta Peñate, a debate

La primera palabra a la que las dos se han tenido que enfrentar es «traición». «Creo que se está desvirtuando la historia, se está yendo por las ramas», ha comenzado Sofía Suescun abordando de nuevo el origen del conflicto. «En la misma línea, Sofía Suescun le ha afeado su conducta al dejarle vendida y decir públicamente que se comportó mal con Olga Moreno: «Creo que no fuiste justa en ese momento conmigo. Me pareció egoísta por tu parte». Por si fuese poco, Suescun ha añadido: «Sentía que tenía una enemiga enfrente, como si tuvieras odio retenido y tuvieras ganas de echarlo».

Mucho más parca en palabras ha estado Marta Peñate: «¡Qué pena Laura! No tengo nada que decir, me da pena. En el vídeo está muy claro». A continuación, ha reseñado la línea estratega empleada por Sofía Suescun en los realities: «Ella intenta darle la vuelta a la tortilla». «Malinterpretas tú lo que digo», le ha rematado.

La palabra amistad se ha sometido a debate, y Sofía Suescun no ha dudado en marcar sus límites: «No somos amigas Marta. Una amiga no hace eso. Marta, borra la palabra amiga». «No eres natural cuando hablas, parece que haces un anuncio de televisión. Eres todo muy maquinizado. Te conocí con 19 años y no eras así. La gente evoluciona o involuciona y en tu caso has perdido toda la naturalidad», le ha arreado Marta Peñate, quien también ha dado a conocer la cara oculta de Sofía Suescun: «Te conozco detrás de cámaras, no intentes vender una historia que no es. El día de Abraham detrás de cámaras te estabas riendo».

Yo lo siento pero me parece meeeeega populismo barato el discurso de Marta de ‘es un papel, vienes a hacer tele’ cuando aquí todos vienen entrenaditos de casa y siendo super stars por algo, la veo tomando el papel de víctima y no me convence para nada.



#TierraDeNadieAllStars2 pic.twitter.com/qLjrbi3joN — alitta (@RcPorta_) July 2, 2024

«Falsedad»: la palabra que dinamita la relación entre Sofía Suescun y Marta Peñate

El segundo escalón ha seguido trayendo cola. La primera en hablar ha sido Sofía Suescun: «Yo no considero que seamos amigas, la realidad es que luego por las circunstancias de la vida nos hemos separado y hay cosas que incluso he pasado por alto». «Siempre he sido la que se baja los pantalones contigo. En tu edición de ‘Supervivientes’ se la jugaste a Logan y ahora me toca a mí, soy tu puchimbol», le ha afeado Marta Peñate, quien también ha remarcado el «cruz y raya» que ambas han hecho a su relación.

Precisamente el siguiente peldaño abordaba la expresión: «cruz y raya». «Esto es como cuando una persona te es infiel. Yo no suelo dar oportunidades. De repente me cambia el chip y no, hay muchos peces en el mar», ha reconocido Sofía Suescun, mientras que Marta Peñate le ha transmitido: «Me está dando más pena por el momento que tienen que estar viviendo Kiko y Tony en plató que por ti. Pensaba que íbamos a hacer un tándem». «Kiko sabe cómo soy y que no paso por alto estas traiciones», le ha recordado Sofía Suescun.

Los reproches entre ambas han llegado a tal punto que Marta Peñate ha hecho un amago de abandonar la dinámica. «Laura, por favor, te lo pido. Me niego. No estoy en un buen momento de mi vida. Hasta aquí hemos llegado», le ha suplicado a la presentadora, quien le ha animado a quedarse y continuar con la última palabra: decepción.

Sofía: y la otra igual, la palmera de Olga, con el vídeo pa arriba, pa abajo…



ESTOY CHILLANDO

JAJAJAAJAJAJAJAJAJAJA#TierraDeNadieAllStars2 pic.twitter.com/msmJcQwsx4 — alitta (@RcPorta_) July 2, 2024

La sonora advertencia de Sofía a Olga que hace explotar a Marta Peñate

Finalmente en el último tramo, Olga Moreno se ha convertido también en protagonista, puesto que Sofía Suescun le ha lanzado una dura advertencia tras escuchar en un vídeo cómo malmetía en su conflicto con Marta: «Que agradezca lo calladita que estoy y que no vea más vídeos de estos». En actitud defensiva, Marta Peñate ha respondido: «¿Calladita por el pasado porque se lo vas a tirar todo en la cara? Pues el próximo puente que sea ella y Olga». En ese momento, Marta se ha marchado del puente y las dos han concluido la prueba sin llegar a un acuerdo y más distanciadas que nunca.