Sofía Suescun deja por los suelos a Marta Peñate al destapar su peor cara en ‘Supervivientes’

Marta Peñate y Sofía Suescun continúan con su fuego cruzado en ‘Supervivientes All Stars‘. A pesar de haber sellado la paz horas antes, la canaria ha vuelto a explotar contra Suescun después de que ésta última desvelase el comportamiento de Marta Peñate con compañeros como Alejandro Nieto. En concreto, el concursante le ha afeado a su compañera meterse en todos sus asuntos y obligarle a posicionarse.

Mientras la principal aludida se intentaba defender, un comentario de Sofía Suescun ha recrudecido la guerra entre ambas. «Marta, está cansado», ha comenzado diciendo la navarra. Ante ello, Marta Peñate ha estallado: «Y yo estoy cansada de que te metas en mis amistades. Métete en lo tuyo de una puñetera vez. Es que es todo el rato. Me quieres destruir con Lola y con Alejandro».

La respuesta de Sofía Suescun no se ha hecho esperar. En esta ocasión, la joven ha dejado entrever la difícil situación que atraviesa el concursante: «Que no, que te montas tu mundo y tu película y al chaval le estás metiendo todo el rato contra la espalda y la pared. El otro día dijiste «Ay si hablara por todas las cosas que Alejandro dice de ti». Ahora mismo cuando os habéis ido de aquí has dicho «si yo contara las 1,800 cosas que dice Alejandro». Estás dando la sensación todo el rato de que lo tienes amenazado y de que no sea él».

Ante esta acusación, Marta Peñate ha estallado diciendo: «No paras de meter mierda. Qué ganas de que te salves, de que ganes el programa para que dejes de meter mierda de una santa vez que es lo único que has hecho en el programa. Quieres verme destruida, sola o apartada. Que me dejes en paz… No hay quien se arregle contigo ¿Para qué te metes? Ves que estoy con Alejandro mal y te metes a meter mierda, ¿qué tipo de persona eres?». «Soy una persona que ha visto una segunda vez en la que le estás amenazando», ha vuelto a insistir Sofía Suescun.

Sofía Suescun destapa las amenazas de Marta Peñate a Alejandro Nieto

Sofía da su opinión sobre el conflicto entre Alejandro y Marta 🍿🍿🍿



🏝️ #ConexionHondurasAllStars4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/TEtDR74h6e — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2024

En la misma línea, Sofía Suescun ha recordado las amenazas de Marta Peñate a Sofía Suescun: «Tiene al chaval amenazado y con miedo se ser incluso él mismo y lo ha vuelto a repetir ahora que estará grabado». «La obsesión la que tienes tú. Estás todo el puñetero día metiéndome caña… «, le ha afeado Marta Peñate ante lo que Sofía Suescun ha añadido: «Que no, que te vas por las ramas. Lo estás desvirtúenlo. Estamos con esto».

«Estás metiendo mierda Sofía», ha enfatizado Marta Peñate, quien también ha abordado la problemática de las amenazas: «Estás metiendo mierda entre amigos y la gente lo está viendo. ¿Sabes cómo acabó el vídeo que no lo han puesto? Que soy una gran amiga y que gracias por estar ahí y tú todavía estás metiendo mierda.. ¿Esto es de buena persona? Es que no eres buena persona, me estoy dando cuenta. No sé por qué me arreglo contigo si no eres buena persona. Una buena persona ve esto y se queda callada y no interviene para meter mierda».