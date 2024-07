Adara hace implosionar a Kiko Jiménez por lo que suelta de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

El paso de Sofía Suescun por ‘Supervivientes All Stars’ sigue dando mucho de lo que hablar. De hecho, el plató del reality se ha convertido en un polvorín tras los últimos movimiento de la pamplonica en los Cayos Cochinos que han derivado en un fuerte encontronazo entre Adara Molinero y Kiko Jiménez.

Cabe resaltar que no es la primera vez en la que ambos se enzarzan en una discusión. Sin embargo, en esta ocasión, Adara Molinero no se ha mordido la lengua y ha despotricado contra Sofía Suescun y no se ha quedado ahí, sino que ha señalado también a Kiko Jiménez al que acusa de victimizarse.

«Tú eres igual que Sofí, que vas disparando a todos y luego te haces la víctima. Acabas de decir lo mismo, venga todos en contra de mí, ¿qué quieres? ¿Hacerte la víctima igual? Que os lo sabéis muy bien, lo tenéis todo muy bien planeado y ya huele. Huele de aquí a Honduras», ha sido el fuerte ataque de Adara Molinero al defensor de Sofía Suescun.

Por su parte, el principal aludido ha querido distanciarse y, aún manteniendo un tono firme y beligerante, Kiko Jiménez ha soltado: «Yo con cascarones de huevo como tú no discuto, venga que haga lo que haga no nos creemos a Sofía». «Alguien te lo tenía que decir y he sido yo», ha reseñado Adara con cierta sorna. Tras este duro intercambio, Sandra Barneda ha tenido que intervenir: «Menos mal que vengo como el Ying y el Yang porque si no me saldría el demonio».