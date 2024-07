Jorge Javier recobra las tardes con su ‘Diario’: «A mí de Telecinco no me echan ni con agua caliente»

Comienza la revolución en las tardes de Telecinco. Tras el final de ‘Así es la vida’, la cadena vuelve a confiar en el rostro que durante 14 años lideró las audiencias: el catalán Jorge Javier Vázquez. De este modo, tan solo un año después de la cancelación de ‘Sálvame’, Mediaset «camina sobre sus propios pasos», como ha afirmado el propio director de contenidos Manuel Villanueva, y se encomienda al presentador tan querido por el público para revitalizar las audiencias que cosecha en esta franja a día de hoy.

‘El Diario de Jorge’ es el formato elegido para coger el testigo al programa de crónica social que conducen Sandra Barneda y César Muñoz. Está producido por Boomerang, que también se encargó de ‘El Diario de Patricia’ en su día. Sin embargo, tal y como ha afirmado Encarna Pardo, Directora Ejecutiva de la productora, en la rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero, «los tiempos han cambiado» y esta versión será diferente a la que conocimos en su día.

De este modo, veremos un plató multifuncional, en el que el presentador irá por los diferentes sets del mismo, atento a cualquier novedad que pueda suceder o que exija la actualidad de los invitados anónimos que cuentan sus historias sorprendentes, siempre en presente o futuro. El programa, que ejercerá de telonero de ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana, se emitirá de lunes a viernes desde las 15:45 y las 17:30 horas. Los viernes habrá una edición especial en la que Jorge ayudará a encontrar el amor a los invitados.

ENTREVISTA A JORGE JAVIER VÁZQUEZ

Vuelve Jorge Javier Vázquez, pero no con ‘Sálvame Diario’, sino con ‘El diario de Jorge’. ¿Cómo es de diferente el Jorge que estaba en un programa y en otro?

Bueno, yo creo que al final es que todo en la vida te enseña y afortunadamente no somos los mismos. Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. Todo te hace cambiar, te hace madurar, te hace pensar. O sea que menos mal que siempre que vamos cumpliendo años, la gente va advirtiendo otros rasgos de tu personalidad.

¿Crees que a lo mejor con este programa que te llega ahora se enmienda un poco todo lo que sucedió el año pasado? Tu ausencia en esos meses, que fue un poco misterio…

Para quien quiera dedicarse a la televisión, el mejor ejemplo de lo que pasa en televisión soy yo, que de la noche a la mañana tienes 20 programas y te levantas un día y dices «Ah, si no tengo ninguno». Pero esto es algo que yo lo venía trabajando desde hace muchísimo tiempo. En el ‘Deluxe’ y en el ‘Diario’ también.

Yo prestaba muchísima atención a toda aquella gente que venía, que había trabajado con muchísimo éxito durante muchísimos años y que luego desaparecían. ¿Y por qué? ¿Por qué desaparecían? Estas cosas pasan en la televisión y no nos tienen que sorprender. Y seguirán pasando. Y a lo mejor, pues mira, ahora porque vuelvo a trabajar, pero a lo mejor no hubiera pasado y mi carrera finalizaba ya.

Lo que he aprendido durante ese tiempo es que lo habría aceptado sin ningún tipo de resentimiento. Durante estos meses, ¿sabes lo que pensaba? Pensaba que si esto se acababa aquí, que se puede acabar aquí, la verdad es que ya me puedo dar plenamente por satisfecho. He estado trabajando muchísimos años, me ha ido muy bien, me lo he pasado muy bien. Creo que como presentador me he demostrado cosas a mí mismo que jamás podría llegar a pensar que podría hacer. Entonces, lo daba ya por visto para sentencia.

¿Fue para ti duro esas semanas de ausencia?

A ver, es que no estaba bien. Yo no me cojo la baja porque sí. Entonces, para mí fue una época complicada, pero ha sido un contratiempo en mi carrera. Yo no quiero estar continuamente pensando «hay que ver lo que sucedió». Pasó, lo acepté, lo mastiqué, lo reflexioné y dije «Ya está», pero no quiero que esto se convierta en el hecho más importante de mi carrera profesional. Ha sido un contratiempo. Ya está. Adelante. No voy a estar pensando en «no voy a estar echando la vista atrás». Y aquí estamos continuamente.

Aquí estamos con ‘El Diario de Jorge’. ¿Te has fijado en el logo? Están subrayadas las letras «AR».

A ver, yo entiendo que nadie se toma en serio esa teoría de la conspiración. Pero a ver, como titular, me parece que es un titular goloso. Pero luego no se sostiene, ¿no? Nadie puede llegar a pensar que esto es en serio, ¿no? Porque entonces me preocuparía. Pero es que me hacen gracia las teorías de las conspiraciones, que realmente puedo llegar a entender que existan, pero sabiendo quien las forja… A ver, se está divirtiendo. No que tenga avisos de realidad.

Porque… ¿no va a estar Ana Rosa contigo, ¿no? ¿Un tándem?

No, no, pero es como… No puede ser.

¿Qué preguntas le harías a Ana Rosa?

Si vinieras a ‘El Diario de Jorge’ a contar un testimonio testimonio, ¿cuál sería el titular?

¿Has sufrido mucho por ella en este año que se ha dicho que ‘España se rompía’?

¿Sabes qué pasa? Lo que es la vida, que realmente cuando España se estaba rompiendo y la gente se congregaba en Ferraz, rezando el rosario, literal, yo estaba bañándome en Copacabana, en Río de Janeiro. Entonces, yo pensaba «Pues no sé, muchas ganas de volver, no tengo».

También te digo una cosa, me parece muy curioso que solo he pensado. ¿Tú no te has dado cuenta que España únicamente se rompe en otoño y en invierno? Llega verano y no se rompe. La gente se va de vacaciones, se va a subsistir. La gente que se manifiesta, yo pienso «Ostras, si España se rompe, ¿por qué no se siguen manifestando en verano?» Ya verás como luego, en otoño y en invierno, España se vuelve a romper, porque es una manera de entretenerse, de manifestarse.

Te preguntaba que si has sufrido mucho por ella, porque has comentado antes que por la tarde sí que ves Telecinco. Entiendo que ves a Ana Rosa.

En invierno más. Pues mira, me veía, ‘Así es la vida’, y luego ‘TardeAR’ porque yo soy muy corporativo y me veo Mediaset. Entonces, me veía mi poquito de televisión y luego ya cerraba. A ver, yo he visto mucha tele, pero he visto todo lo que se emitía, porque al final, si trabajas en esto, tienes que ver televisión y tienes que estar al tanto de lo que se hace, de lo que hacen, de cómo lo hacen, de absolutamente todo, y me he visto todas las cadenas en todo momento.

¿Has visto Ten, a tus excompañeros en ‘Ni que Fuéramos?

He visto Ten. Al principio lo veía más porque quería ver lo que hacían. Y luego, ya veo los cortes que salen en las redes.

¿Tienes morriña al verlos?

No. Es que sé lo que significa trabajar en un programa de cuatro horas. Entonces, morriña no puedo tener. Yo los quiero muchísimo, son mi familia. Si echo cuentas, en estos años he pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Por supuesto, he visto más horas a María Patiño que a mi madre. Literal. Sí. Y sé lo que significa, es que vosotros, y yo lo entiendo, y toda la audiencia y todos los seguidores, ven la parte que se ve de emisión de lo que significa el programa, pero claro, hemos estado casi 15 años haciendo Sálvame.

15 años, cuatro horas diarias de lunes a jueves, ocho los viernes. Claro, había momentos en los que pasaban cosas. Había días, semanas, meses, en los que no pasaba absolutamente nada. Es un durísimo. El programa ha salido adelante por el talento increíble y descomunal de la gente que lo hacía, el equipo que estaba detrás, los colaboradores. Pero es que es un programa muy duro, muy duro. Entonces, mi etapa en ‘Sálvame’, entender que para mí ha finalizado. Yo creo que he cumplido, ¿no?

Cuando los ves en rrss, ¿quién te sorprende más de esta nueva etapa?

¿Quién me sorprende más? Pues mira, yo he escrito para mi blog de Lecturas, que si yo fuera productor de televisión, sí o sí, le daría un papel en una serie a María Patiño. Creo que tiene una vis cómica brutal y que tiene un potencial tremendo. Y yo siempre veo y no me canso, a Víctor Sandoval. Pero, a ver, es que Víctor, en los momentos Nacho Polo y en otras historias, es que Víctor, contando historias, es imbatible. Y luego, por supuesto, Belén.

No sé si tienes tiempo para verles o para quedar con ellos.

Belén me dice que nunca la llamo. El sábado hablé con ella. «No, es que voy en el AVE porque me voy a lo de Anabel Pantoja». ¿Cuándo nos vamos a ver, Belén? Siempre dices que me llamas y que tal y que cual y nunca estás. Tengo que quedar con María, ya hablé el domingo porque quise preguntarle por lo de Ibai. A ver, María es una de mis mejores amigas, que nos conocemos hace 30 años, y hemos quedado, que se va de vacaciones. No voy a desvelar el día.

A Fuerteventura, lo ha contado ayer.

Ah, bueno (risas). La primera semana de agosto se va. Le he dicho, María, tenemos que vernos antes de que te vayas. Pero yo sigo teniendo relación con ellos.

¿Qué pregunta le harías a Belén?

Belén, ¿qué tienes pensado regalarme el 25 de julio, que es mi cumpleaños? Cumplo 54 años y estoy esperando tu regalo. Ah, no, es que el otro día la llamé y le dije «Mira, guapa, el otro día empezaste a decir a las 32 personas que querías en tu vida, que si mi amiga Mariví, mi amiga Tina, mi amiga tal, te faltó decir hasta el acomodador al que conociste una vez que fuiste al cine Rialto, cuando eras pequeña, y a mí no me nombraste». Se lo dije, se lo dije. Pero vamos, para que veas la relación que tengo yo con ellos.

Jorge, en ‘El Diario de Jorge’, has comentado que no habrá colaboradores famosos

Pero ni colaboradores famosos ni colaboradores anónimos.

¿Pero un cameo del Presidente? ¿Te gustaría?

Tengo varios programas a los que podría ir Pedro Sánchez. A ‘Hay una cosa que te quiero decir’, a ‘Supervivientes’ (risas). A ‘El Diario de Jorge’ con el titular «No dejes de soñar».

¿Por dónde lo llevas?

Hombre, fíjate en la trayectoria de este señor, que estaba en un momento defenestrado. Luego fue con su cochecito por toda España, recorriendo, convenciendo que podría ser un buen candidato, luego un buen presidente.

Se ha publicado que los jugadores no quisieron que bajara a verlos tras ganar la Eurocopa. Y luego hubo el gesto de Carvajal.

Me ha parecido muy feo. Lo que he visto de Carvajal me ha parecido muy feo. Me parece que si te invitan a una casa, lo que tienes que hacer es agradecer la invitación.

Para mí es tan feo o es tener tan poca educación pitar el himno como hacer ese gesto

A mí me lo parece, pero si se lo hubieran hecho a Feijóo en la Moncloa y aparece alguien y no saluda a Feijóo, pues muy mal, muy mal. Está representando también a la concordia, a la pluralidad.

Jorge, ya para ir acabando… ‘Supervivientes’ está siendo un gran éxito. ¿Cómo estás viendo a Sofá Suescun? Que una edición más vuelve a ser la auténtica protagonista.

Pues me parece que la vuelta de Sofía Suescun está siendo apoteósica y está siendo una concursante que está arriesgando, que no se lo pone fácil a sí misma y que no está optando por ser una concursante conservadora y que vayan pasando las semanas. Está totalmente entregada y es un gusto encontrar concursantes como Sofía.

Y tú que la has visto toda su trayectoria, ¿crees también eso que dice Marta Peñate, que ahora Sofía habla como si estuviera haciendo un anuncio?

A ver, es que todos cumplimos años. Es que todos cambiamos. Y también yo creo que a Sofía le pasa algo que es normal, que es la responsabilidad, que todo el mundo está pendiente de lo que ella haga, de lo que ella diga, de su vuelta. O sea, que bastante bien lo está haciendo.

Jorge, ¿qué sería para ti el fracaso en la vida?

Es que la palabra fracaso está muy mitificada. Es que el fracaso no es lo que vosotros entendéis que es el fracaso. Para mí, el fracaso, por ejemplo, es que mi familia no se hablara. Eso es un fracaso. O no tener amigos. Pues eso sería un fracaso.

¿Y en este programa?

Es que la palabra fracaso tiene una connotación muy negativa. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Sabemos el programa que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Los mimbres son maravillosos. Si la propuesta no conecta con el público, que lo dudo…, es que hay tantísimas razones y tantísimas, que luego hay tantísimas variantes que se te escapan. O sea, que no hay una que digas «pues por ese motivo aquello». Pero eso solo te das cuenta con los años.

Estaba viendo a Lina Morgan, que lo fue todo en este país y ella contaba en una entrevista que «Bueno, pues yo llevaba una vida de éxitos, me veían en la tele, abarrotaba teatros y, de repente, eso empezó a cambiar. Y cuando eso llegó, pensé que tampoco era para tanto». Pues, efectivamente, nada es para tanto.

¿Qué es Telecinco para ti?

A ver, yo no concibo otro sitio en el que trabajar. Llevo ya 21 o 22 años. ¿Tú sabes lo que es eso en una empresa? Es que hubiera sido el sueño de mi padre. Porque mi padre, cuando era pequeño, me decía «el trabajo fijo, el trabajo fijo, el trabajo fijo». Y encontrar un sitio en el que estar durante tantísimos años, pues fíjate, pues mi padre estaría orgulloso de verme aquí. Vamos, es que ya te digo una cosa, de aquí no me echan ni con agua caliente. ¿Qué te parece? Es una amenaza, es una amenaza (risas).