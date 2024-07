Carmen Borrego descoloca a todos con este vaticinio sobre Escassi e Hiba Abouk en ‘Así es la vida’

Este jueves 25 de julio, ‘Así es la vida’ ha emitido su penúltimo programa en Telecinco y lejos de tirar la toalla ante su cancelación, el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz está echando el resto en estos últimos días con varias exclusivas como las fotografías de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en la playa. Algo que ha llevado a Carmen Borrego a hacer un vaticinio.

La revista Semana publicaba este miércoles en exclusiva una pillada al ex jinete y a la actriz de ‘El Príncipe’ saliendo de un restaurante de la capital el pasado 18 de julio. Pero además la pareja, que en su día negó existir algo entre ellos, pasó unos días en Túnez.

Este miércoles, ‘Así es la vida’ ya publicaba una primera fotografía de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en la playa que dejaba claro el tipo de relación que tienen. Poco después, ‘TardeAR’ también mostraba en exclusiva el primer beso de los dos en las playas de Túnez e imágenes del complejo en el que se alojaron.

Un día después, ‘Así es la vida’ ha seguido publicando nuevas fotografías de los dos en exclusiva. Además, el espacio explicaba lo que Álvaro e Hiba estuvieron haciendo justo antes de que se hicieran estas instantáneas. Al parecer, ambos estuvieron tomando el sol en unas hamacas, charlaron con tranquilidad, se tomaron selfies y se metieron en el agua. Unas fotos que han comentado los colaboradores en plató como Carmen Borrego, Carmen Alcayde, Almudena del Pozo o Gema Fernández.

En una de las nuevas instantáneas publicadas se puede ver a Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en un chiringuito. «Después de los de las hamacas se fueron a comer a un chiringuito, allí estuvieron disfrutando de su amor, estaban muy monos, abrazándose y dándose piquitos, estaban enseñando su amor a todo el mundo y sin preocuparse de que les viéramos. La verdad es que se nota que están enamorados o al menos ilusionados«, explica la turista que les fotografió.

Carmen Borrego hace un claro vaticinio sobre Escassi e Hiba

Cabe decir que estas forografías se realizaron los días 11, 12 y 13 de julio coincidiendo con la entrevista que dio María José Suárez en ‘De Viernes’. Algo que ha motivado que Gema Fernández no dudara en hacer una pregunta este miércoles con la que desmontaba al propio Escassi. Una teoría que lanzan también los amigos de Hiba. Y es que el ex jinete podría estar detrás de las fotografías de Semana saliendo de un restaurante italiano en Madrid. Tras ello, ha sido Carmen Borrego la que se ha atrevido con un vaticinio.

«Si es que a él le da igual todo, y esto le puede servir para hacerse otro programa», exponía Gema Fernández. «Si Álvaro no se sienta en un programa es porque hay amor, si es un rollo se sentará. Ese es el termómetro», se atrevía a decir Carmen Borrego justo después.

Unas palabras que llevaban a que Sandra Barneda le replicara. «Dices que si es un rollo se sentará si es amor no. Estuvo con María José Suárez cuatro años uy también se sentó», le soltaba la presentadora. «Sí, pero con ella. Con Hiba no creo que se siente, ya tendría que haber cambiado mucho Hiba», aclaraba Borrego.

«Yo creo que si en dos, tres semanas Álvaro se sienta en un plató es porque esa relación o ha fracasado o no era una relación», sentenciaba Carmen Borrego. «Pero Carmen vamos a ser justos se sienta él y también otras que han sido víctimas colaterales», le corregía por su parte Almudena del Pozo. «Yo repito que si Álvaro se sienta en un plató de televisión a hablar de Hiba es porque no será una relación, estoy convencida», añadía la colaboradora. «Pero quizás se sienta para blanquear la historia y decir que no hay nada», apostillaba Gema Fernández. «No, yo no creo que Hiba le deje sentarse a hablar de ella siendo actriz», concluía Suso Álvarez.