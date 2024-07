‘TardeAR’ echa el resto y se rearma con estas tres exclusivas sobre Escassi e Hiba Abouk

Hoy parece que era el día de la guerra entre los dos programas de la tarde de Telecinco por conseguir una exclusiva sobre la relación de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Si ‘Así es la vida’ publicaba una fotografía de los dos en una playa de Túnez, ‘TardeAR’ iba más allá y mostraba a sus espectadores un beso de la pareja mientras estaban junto al mar.

«Mañana más fotografías, os dejamos con ‘TardeAR’«, avanzaban Sandra Barneda y César Muñoz conectando con Beatriz Archidona, que recogía el relevo de ‘Así es la vida’. Y la presentadora de ‘TardeAR’ les daba la enhorabuena pro su exclusiva pero avanzaba que ellos tenían otra.

«Enhorabuena compañeros por esa semana de exclusivas que llevais, pero atención a ‘TardeAR’ porque nosotros tenemos un pedazo de exclusivón que no os podeis perder. Obviamente está relacionado con Escassi e Hiba Abouky lo que les vamos a enseñar esta tarde es el primer beso. Y tenemos más porque tenemos imágenes del nidito de amor de la pareja más buscada del momento», cebaba Beatriz Archidona.

Así, si ‘Así es la vida’ publicaba las imágenes del ex-jinete y la actriz de ‘El Príncipe’ y ‘Eva & Nicole’ en la playa, ‘TardeAR’ lo redoblaba con varias exclusivas sobre la pareja. Por un lado, la primera fotografía en la que se les veía besándose en el mar.

‘TardeAR’ conectaba con la fotógrafa encargada de realizar la instantánea para conocer todos los detalles de ese beso. «Se les veía de pareja recién empezada, las maripositas», explicaba la mujer. «Estaban cogiéndose de la mano, riéndose juntos como cualquier pareja normal que está empezando que se nota que están a lo mejor enamorados no, pero con pasión», añadía.

Y a la pregunta de si hubo beso y que es lo que vio ella, la fotógrafa no se lo pensaba dos veces. «Hubo besos, caricias, complicidad, mucha, se veía una pareja muy cómplice», explicaba a Beatriz Archidona y todos los colaboradores de ‘salseAR’. «Me consta que están súper enamorados», destacaba entonces Sandra Aladro contando que los dos pecaron de pardillos al pensar que no les grabarían al estar tan lejos de España. «Han cometido el error de cualquier pareja, que es no poder reprimirse», añadía la periodista.

Las exclusivas de ‘TardeAR’ sobre Escassi e Hiba Abouk

Después era Beatriz Archidona la que desvelaba en ‘TardeAR’ como fue la vez en la que Escassi e Hiba se conocieron en un chiringuito de playa. «Él apareció con un bañador azul turquesa y se sentó al lado de ella», empezaba relatando la presentadora. «Él se sienta, ella le pone ojitos y se pasaron toda la tarde hablando. Ella le dijo ‘eras mi amor platónico de jovencita, siempre me has gustado ¿Quién conquistó a quién?», se preguntaba la sustituta de Ana Rosa.

Pero ‘TardeAR’ conseguía otras dos exclusivas sobre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Por un lado, mostraba fotografías de la lujosa villa en la que la pareja se habría alojado en un complejo solo para adultos en Túnez. Y por otro, conectaban en directo con una reportera desde el restaurante de Andrea Tumbarello, mentor de ambos para ‘MasterChef’. Pues fue allí donde tuvieron una de sus primeras citas.