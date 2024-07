Víctor Sandoval, a la gresca con una reportera de ‘TardeAR’ en directo: «No aguanto las injusticias»

Poco antes de despedirse de la audiencia hasta septiembre, ‘Ni que fuéramos’ ha enviado a Víctor Sandoval a la que ha resultado una de las aventuras más intrépidas de la temporada. El colaborador del nuevo ‘Sálvame’ se desplazó este miércoles 24 de julio hasta el restaurante donde las cámaras cazaron a Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi saliendo de su cita. Lo que no sabía es que iba a acabar viviendo un momento lleno de tensión con una reportera de ‘TardeAR’.

Vestido de Mata Hari y con micrófono en mano, el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ puso rumbo al local donde el jinete y la actriz tuvieron la cita que confirma su supuesto romance. Al llegar a la puerta del restaurante, el reportero se dio cuenta de que el equipo de la cadena de enfrente se había adelantado para hacer un directo.

Víctor Sandoval estalla contra ‘TardeAR’: «No hago lo que hacen otras, que es meter mierda»

Una reportera de ‘TardeAR’ estaba en su puesto lista para conectar en directo con el magacín de Telecinco cuando Víctor Sandoval llegó a la escena. Pese a la tensión con su antigua casa televisiva, el tertuliano intentó mantener la concordia evitando colarse en los planos del programa de Ana Rosa Quintana, pero la cosa no tardaría en torcerse.

Los de Tardear metiendole el pie a los #Niquefueramos ,muy mal es lo mismo que le hizo a los de Antena 3 🤮 pic.twitter.com/V7hjcoZied — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 24, 2024

Tras su primera conexión con María Patiño en plató, Sandoval entró al interior del restaurante para hablar con el dueño del local, muy buen amigo de Álvaro Muñoz Escassi. Sin embargo, se encontró con una negativa con la que no había contado. «Tengo la exclusiva con Mediaset», explicó el entrevistado antes de que el reportero enfureciese.

«Cuando hemos llegado vimos a los compañeros de ‘TardeAR’ y nos hemos estado esperando para no ensuciar el plano. Me dicen que me espere y yo ya les digo que sé lo que tengo que hacer, que soy profesional y no hago lo que hacen otras que es meter mierda«, explicó Víctor Sandoval, visiblemente enfadado a sus compañeros en plató.

El colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ quiso expresar su indignación ante lo sucedido. «Como sé a lo que me dedico y a lo que vengo, que es simplemente hacer humor y descubrir lo que ha pasado aquí», insistió el ex de Nacho Polo, que desvelaría entonces el trató que recibió por parte de los compañeros de la cadena de enfrente. Al parecer, cuando el equipo de Ana Rosa vio llegar a ‘Ni que fuéramos’, corrieron hacia el interior del local.

«Venimos de buenas y nos quedamos de segundones»

«Ha llegado la de ‘TardeAR’ y cuando ha visto que nosotrós entrábamos se ha quedado mosca, ha empezado a hablar por teléfono y cuando hemos salido hemos hecho la conexión», explicaba Víctor Sandoval, que había entrado en cólera. «Nos hemos esperado como buenos compañeros y cuando hemos dicho que íbamos a entrar nos han dicho que no porque tienen ellos la exclusiva», sentenció el tertuliano.

Entonces, comenzaron a atar cabos desde plató y asumieron que la buena relación entre Telecinco y Escassi, que a su vez es íntimo amigo del dueño del restaurante, podría haber sido el motivo de este boicot a la competencia. «Compañeros nosotros sí, ellos no. Lo que ha pasado, ha pasado. Para nada hemos sido malos compañeros», insistía Sandoval muy alterado.

«Estoy indignado. Venimos de buenas, nos esperamos, nos quedamos de segundones… para que veas. Me siento como un gilipollas», continuaba explicando Víctor Sandoval al resto de ‘Ni que fuéramos’. «No aguanto las injusticias. Hay que ser buen compañero y tener respeto«, terminó señalando el colaborador antes de finalizar la fallida conexión.