Gema Fernández califica a Álvaro Muñoz Escassi con la palabra más atroz en ‘Así es la vida’

Álvaro Muñoz Escassi sigue siendo protagonista tras salir a la luz su supuesta infidelidad con Valeri, una prostituta transexual, y su ruptura con María José Suárez. Este jueves, ‘Así es la vida’ se ha hecho eco en exclusiva de una infidelidad del ex jinete a la que fue su mujer Raquel Bernal a pocas horas de su boda. Un asunto sobre el que Gema Fernández se ha pronunciado alto y claro.

Y es que ‘Así es la vida’ ha tenido acceso al testimonio de una mujer que acusa a Escassi de coquetear con ella y querer intimar a tan solo unas horas de su boda con Raquel Bernal. «Estuvimos hablando, hablábamos todo el día prácticamente y cuando yo no le contestaba, él a la hora me estaba volviendo a escribir», explicaba Ruth al espacio de Telecinco. «El mismo día, un par de horas antes de casarse, me estaba escribiendo a mí. Muy fuerte», añadía.

Tras ver estas pruebas, Gema Fernández no se podía contener con su opinión. «Álvaro podría montar una agencia de viajes porque paga el tren, ahora el avión. Yo ahora me voy a Málaga por si me lo paga. Es que es tremendo», soltaba de primeras la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Después, Gema no dudaba en recordar la portada que protagonizaron Muñoz Escassi y Raquel Bernal tras su boda. «Ella dice que se sorprendió pero nos sorprendimos todos porque a mí que me llegaba el material bruto de Escassi y sabía la vida que llevaba de pronto aparece una portada en la que dice que era el amor de su vida y que había decidido casarse. Raquel salió de debajo de las piedras, nunca supimos ni cómo se inició esa relación», recordaba la periodista.

«El testimonio de Raquel de que es muy caballeroso y que es un señor es el que menos vale porque es la que menos le conoce, solo estuvo 5 meses con él y luego desapareció. Yo creo que fue el tránsito a ganar dinero a través de la prensa haciendo portadas», proseguía destacando Gema Fernández.

Por su parte, Alejandra Rubio se atrevía a preguntar si después de todo lo que ha salido de Escassi «seguirá siendo igual». «Pues sí», le contestaban tanto los presentadores como sus compañeros. «Va a ser peor, porque él está encantado de conocerse y que se hable de él. Sale y lo cuenta y encima lo hace el día del Orgullo y eso le abrió una puerta del colectivo LGTBI. Él no sufre y ahora se le abre un abanico más amplio. ¿Creéis que ahora va a ser más responsable?», contestaba Gema.

Gema Fernández sentencia a Escassi alto y claro: «Es un depredador»

‘Así es la vida’ siguió haciéndose eco de las pruebas de la infidelidad de Álvaro a Raquel Bernal con Ruth. «Lo que hay que saber es que opina ahora Raquel que es otra víctima más engañada. Y es que me parece tremendo ese mensaje de ‘quiero tu culo’ horas antes de casarse. Todos hablan de Álvaro con ese tipo de palabras que son tan antiguas y catetas de ‘príncipe y caballero’ porque Escassi se comporta así», sentenciaba Gema Fernández. «El mensaje no es para Álvaro sino para todas las mujeres, hombres, humanos y seres vivos que sepan que tienen que tener cuidado con Álvaro y precaución», añadía la colaboradora.

«Álvaro va a ser así siempre y no va a tener nunca una relación monógama», apostillaba Tino Torrubiano. «Pues esto en mi tierra se llama depredador«, soltaba sin pudor Gema Fernández sepultando la imagen de Álvaro Muñoz Escassi. «La pobre Hiba Abouk estará así diciendo de la que me he librado», concluía Carmen Alcayde.