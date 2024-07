Álvaro Muñoz Escassi utiliza así a Pablo Motos para mandar este recado a María José Suárez

Después de que María José Suárez echase por tierra todo el relato de Álvaro Muñoz Escassi sobre su ruptura, el jinete ha reaparecido en sus redes sociales para contestar. Y el jinete no lo ha hecho de cualquier manera, pues ha escogido una profunda reflexión de Pablo Motos para mandar un contundente mensaje a su expareja tras su paso por ‘De viernes’.

Son momentos difíciles para el jinete y la modelo. Después de semanas acaparando el centro de la crónica social por su tormentosa ruptura salpicada por extorsión e infidelidades, los dos han iniciado una guerra mediática a golpe de exclusiva en ‘De viernes’. Después de que el sevillano se sentase en el plató de Telecinco para aclarar los rumores, María José acudió para denunciar todas sus mentiras y ofrecer su versión de los hechos.

Desde que la sevillana hizo oficial su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi a través de Instagram, sus dos perfiles han sido de los más visitados para ver quién es el siguiente en cargar contra el otro. Y este miércoles, varios días después de que la modelo arrasase con todo en el espacio presentado por Beatriz Archidona, el jinete ha querido lanzar una indirecta muy directa a María José a través de un peculiar vídeo.

Alvaro Muñoz Escassi deja un claro mensaje a María José Suárez: «Acéptalo y supéralo»

El jinete sorprendía a sus seguidores publicando el clip de una profunda reflexión de Pablo Motos, de las que a menudo ofrece en el último tramo de ‘El Hormiguero’ antes de despedirse. «Si quieres solucionar un problema grave, no te queda otra que enfrentarte, aceptarlo y superarlo», comienza aseverando el presentador en la publicación compartida por Escassi.

«Da igual lo que sea. A lo mejor estas mal porque te ha decepcionado alguien. Acéptalo y supéralo. A una persona solo se la conoce de verdad por cómo te trata cuando ya no te necesita. Puede ser al revés. Tal vez, le has hecho daño tú a otra persona, queriendo o sin querer. Pues acéptalo y supéralo», continúa explicando Motos. Unas palabras que pueden tener un significado especial para Álvaro Muñoz Escassi estos días.

Pero la reflexión no termina ahí. «Todos somos los malos en la historia de alguien. A lo mejor lo que tienes es frustración y rencor porque piensas que la vida te debería ir mejor, pero tu no tienes suerte. Acéptalo y supéralo. Hay un rencor que procede de que te crees que el mundo te debe algo. Pero el mundo no te debe nada. Ni a ti ni a nadie. Al mundo le eres indiferente», añade el valenciano. Y es que, cada frase del vídeo parece hacer eco de la situación que el jinete está viviendo.

«A lo mejor, estás sintiendo envidia. Lo siento, no hay fármaco contra la envidia. A lo mejor, tienes miedo porque te has metido en un negocio. Acéptalo y supéralo. A lo mejor piensas que los demás son mejores que tú. Pues acéptalo y supéralo. Acepta que eres imperfecto y que esas imperfecciones precisamente son las que te hacen único y valioso», termina añadiendo Pablo Motos en su larga reflexión. Una ocurrencia final con la que el sevillano parece hacer referencia hacia la superación que ambos tienen que afrontar para dejar atrás esta guerra.