Gema Fernández clama en ‘Así es la vida’ contra lo hecho en ‘De Viernes’ con María José Suárez

La entrevista de María José Suárez en ‘¡De Viernes!’ sigue dando que hablar. Este lunes, ‘Así es la vida’ ha analizado todo lo que dijo la modelo sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Y ha sido Gema Fernández la que ha explotado contra los que cuestionaron a la ex miss España.

La colaboradora tomaba la palabra después de que Sandra Barneda preguntara por qué todo este asunto se ha hecho público y no ha quedado en la privacidad. «A mí hay dos cosas que me sorprenden, una es que se le haya cuestionado más a ella que a él. Y la segunda es hablamos de una infidelidad, una pareja que habla, ¿pero por qué esto se hace público?», cuestionaba la presentadora.

«Contestándote a la primera. Es que me parece muy fuerte que se le llega a decir que es controladora. Y yo ya estoy un poco cansada de que parezcamos locas y de por qué a veces dudamos. Esta señora tenía pruebas para dudar», soltaba Gema Fernández. «Tenía todas las pruebas del mundo», apostillaba Alejandra Rubio.

«Y si le hace una videollamada no es que sea controladora, es que quiere saber la verdad como mínimo ¿no?», proseguía diciendo Gema Fernández. «Y sobre todo cuando estás llamando a tu pareja y te dice que está en el coche que va de camino al norte de España y tú no escuchas ningún ruido, por favor controladora no, será que te estoy pillando que me estás engañando», insistía por su parte Suso Álvarez. «Por favor controladora no, es que lo que no somos es gilipollas«, sentenciaba la colaboradora.

Pero lejos de quedarse ahí, Gema Fernández estallaba indignada contra algunos colaboradores de ‘¡De Viernes!’ por cuestionar cómo cuestionaron a María José Suárez. «Es que es tan fácil hacernos sentir que somos locas y que somos controladoras«, proseguía diciendo.

«Y con respecto a la segunda pregunta, se ha hecho pública por la relación tan tóxica que tenían, que había celos, había ira y una tercera persona que quería cobrar«, remataba la colaboradora de ‘Así es la vida’.