Carmen Borrego silencia a Gema Fernández por lo que insinúa de Carlo Costanzia en ‘Así es la vida’

La entrevista de Carlo Costanzia en ‘De Viernes’ ha dado mucho que hablar este lunes en ‘Así es la vida’. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz repasó las declaraciones del novio de Alejandra Rubio, que causaron un gran revuelo entre algunas colaboradoras como Gema Fernández. Ante los reproches de la periodista, Carmen Borrego no dudó en plantarse y defender al hijo de Mar Flores.

El nuevo miembro de la familia Campos se sinceró en su paso por ‘De Viernes’ sobre la relación actual que mantiene con su madre, Mar Flores, y confesó que le comunicó la noticia del embarazo tan solo un día antes de que se publicase la exclusiva. Fue ahí cuando los colaboradores de ‘Así es la vida’ comenzaron a poner en duda la «buena relación» entre madre e hijo que el joven relató en su entrevista.

Carmen Borrego tiene que frenar a Gema Fernández: «Contará lo que le de la gana»

«Yo creo que en sus primeras entrevistas de ‘De Viernes’ Carlo dejó claro que la relación con su madre no es tan fantástica como decimos los demás», comenzó señalando Gema Fernández, que se mostró entonces muy crítica con el hijo de la modelo. «Creo que se ha portado bien con su madre como haríamos cualquiera de nosotros, pero hay cosas que son indefendibles», señaló la periodista antes de ser interrumpida por Carmen Borrego.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’

Entonces, la colaboradora recordó el zasca de Mar Flores a Terelu Campos en Instagram y señaló a Carlo por intentar encubrirla en su entrevista. «Siempre pedimos que no nos mienta y él lo cuenta bien y no nos miente… Entonces ¿por qué criticamos luego que lo cuente? ¿Quieres que lo cuente o que no lo cuente, Gema?», respondió algo mosqueada la hermana de Terelu Campos.

«Contará lo que le dé la realísima gana», añadió por encima Carmen Borrego mientras la periodista trataba de explicarse, cortando de forma abrupta el debate iniciado. «Por resumir, la relación entre Carlo y su madre es triste», añadió desde la otra punta de la mesa uno de los colaboradores.