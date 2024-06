Carlo Costanzia se revuelve en ‘De Viernes’ tras lo que se emitió en su explosiva entrevista

Este viernes 28 de junio, Carlo Costanzia regresó a ‘¡De viernes!’. En esta ocasión, lo hizo para aclarar todas las polémicas en las que se ha visto envuelto tanto él como su pareja, Alejandra Rubio, tras anunciar, vía exclusiva, que van a ser padres. Además, junto a él estaría su suegra, Terelu Campos, con la que coincidía por primera vez en un plató de televisión.

Sin embargo, la entrevista no estuvo exenta de tensión. Sobre todo cuando el programa nocturno de Telecinco emitió un vídeo que haría explotar al hijo de Mar Flores. ‘¡De viernes!’ emitió una pieza con las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio de Alberto Fuentes y Yeimi Báez, las exparejas de Alejandra y Carlo Costanzia, respectivamente.

«Yo también estoy flipando como vosotros pero no lo veo nada malo. A los dos meses estaba comprando el test de embarazo, entonces, pues no me sorprende. Lo que me sorprende es que Alejandra lo haya vendido, que ella no venda nada de su vida… De Carlo no me sorprende, qué no va a vender si él lo vende todo», sentenció la joven, dejando a su exnovio a los pies de los caballos.

Cruce de acusaciones entre Carlo Costanzia y su exnovia

Tras la emisión del vídeo, Carlo Costanzia no dudó en responderle contundente: «No voy a opinar de gente que busca fama para que le den más fama. ¿Es entendible que venga a un plató a contar toda nuestra historia cuando yo no la he contado? Sí, es entendible para que se compre el Audi que se ha comprado. Me alegro por ella. A ver si me devuelve los relojes algún día», le espetó el italiano, a modo de zasca.

Ante estas palabras de su ex en ‘¡De viernes!’, Jeimy le respondió a través de sus redes sociales. «Pon la denuncia de los relojes cuando quieras, querido. Y deja de ponerte mis gorras que con tanta exclusiva puedes permitirte un Amiri o una Icon tranquilamente. Vendes humo, papa», escribió la joven en sus historias de Instagram.