Ángel Cristo se planta de raíz ante ‘De Viernes’ por algo que no preveía: «No es agradable»

El pasado miércoles, Ángel Cristo Jr. volvió a protagonizar, junto a su pareja, Ana Herminia, una exclusiva en la revista ‘Lecturas’. Pero, en esta ocasión, traspasó todos los límites haciendo gravísimas acusaciones contra su madre, Bárbara Rey. Además, anunciaban su boda para el próximo 17 de octubre.

«Mi madre es la que se metía en su cuarto y fingía que se iba a suicidar. Hacía como que se tomaba pastillas y tenía que sacárselas de la boca con los dedos. Si yo la hubiera dejado, no se las habría tragado», llegó a decir el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ en la citada revista. Incluso llegó a tachar a su madre de «racista», entre otras muchas lindezas.

Dos días después de salir a la luz estas demoledoras declaraciones, este viernes 28 de junio, Ángel Cristo regresó al plató de ‘¡De viernes!’ para comentar la última hora de ‘Supervivientes All Stars’. Sin embargo, como era de esperar, aprovechando su presencia, los presentadores hicieron referencia a la polémica exclusiva, algo que a él no le ha hecho demasiada gracia.

Ángel Cristo se niega a responder a las preguntas sobre su madre

«Antes de empezar a desgranar todo lo que pasó ayer en esa gala de ‘Supervivientes All Stars’, Ángel, me dirijo a ti. Imagina por qué. Por esa portada en la que hablas de una boda, con fecha ya. Tenemos que felicitarte. 17 de octubre, queda marcada esa fecha en el calendario. Pero también hablas de tu madre y lo haces en términos muy duros», comenzó diciendo Beatriz Archidona.

Acto seguido, Santi Acosta intervino para dar paso a un vídeo con declaraciones de Bárbara Rey. La vedette dejó claro ante los micrófonos de Europa Press que todo lo que dijo su hijo es «totalmente mentira», y que tendrá que demostrarlo «en los juzgados». «¿Habías escuchado lo que ha dicho tu madre?», le preguntó la presentadora.

«A ver. Yo venía a hablar de ‘Supervivientes’. Yo venía a hablar de mi libro», le espetó Ángel Cristo, emulando a Francisco Umbral durante su mítica entrevista con Mercedes Milá. Pese a la insistencia de Archidona, no hubo suerte y el hijo de Bárbara Rey no dijo ni media palabra: «Mira. Yo sólo os quiero dar las gracias por lo de la boda, pero en este momento no tengo nada que decir sobre esto, la verdad. No es algo que sea agradable. Lo siento mucho», sentenció, antes de comenzar el debate de ‘Supervivientes’.