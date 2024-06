María Patiño carga así las tintas contra Ángel Cristo tras su entrevista contra su madre

Este miércoles nos despertábamos con una nueva y brutal entrevista de Ángel Cristo en la revista ‘Lecturas’. En ella, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ hundía por completo a su madre, Bárbara Rey. Dicha exclusiva ha sido analizada al detalle en ‘Ni que fuéramos’, donde María Patiño se ha mostrado enfadadísima tanto con Ángel como con la revista que le ha dado voz.

«Estamos hablando de maltrato, de intentos de suicidio, de vejaciones, de como el padre llamaba puta a la madre. Esto no se puede hacer así», asegura mientras muestra la portada de ‘Lecturas’. «Hay lugares para contar eso. Esto es una auténtica vergüenza», sentenció la presentadora de ‘Ni que fuéramos’.

Pero no solamente María Patiño explotó contra esta revista, sino que también lo hizo contra la revista ‘¡Hola!’ por un asunto muy diferente. Y es que, hace unas semanas, la periodista anunció la ruptura de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, pero la diseñadora salió a desmentirlo. Finalmente, este miércoles la citada revista lo confirmaba, lo que hacía estallar a la presentadora en las redes sociales.

«Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han roto su relación. Falso, la primicia la di yooooo en Canal Quickie. Un poco de respeto a los profesionales. Les pediría a las revistas con las que he colaborado años que tengan la decencia que yo he tenido de citar las fuentes», escribía, muy molesta, María Patiño en su perfil de X.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han roto su relación. Falso, la primicia la di yoooo en ⁦@CanalQuickie⁩ . Un poco de respeto a los profesionales. https://t.co/VeU6mSGR2f — Maria patiño (@maria_patino) June 25, 2024

María Patiño ‘explota’ contra Alejandra Rubio

Este miércoles la comunicadora estaba en pie de guerra. Y es que, también era incapaz de morderse la lengua ante las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’, en las que tildaba de «crueles» a los periodistas que habían criticado el hecho de que hubiera vendido la exclusiva de su embarazo. La presentadora de ‘Ni que fuéramos’, dándose por aludida, la respondía enfadadísima en el programa de TEN.

«Esta niña ha tenido la poca vergüenza de cuestionar a toda la profesión, cuando es una tía que está empezando. No puede escupir para arriba porque no es independiente, para ser independiente profesionalmente jamás se hablaría de tu familia o ¿el hijo de Joaquín Prat que es periodista habla de su familia? Eso es ser periodista independiente, tú no, tú no», sentenciaba.