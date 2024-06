A Emma García le preguntan por ‘Ni que fuéramos’ y su respuesta no deja indiferente

Emma García está como una niña con zapatos nuevos. Y es que la presentadora estrena este sábado una nueva etapa de ‘Fiesta’, el magacín que conduce las tardes de los sábados y domingos en Telecinco. Así, el espacio producido por Unicorn Content (‘TardeAR’) se revoluciona.

Desde este 22 de junio, ‘Fiesta’ incorpora nuevos colaboradores, secciones, estrena grafismo y un decorado realizado con material reciclado e impresión en 3D cuando están a punto de cumplir 200 programas.

Ante esta revolución, Emma García ha dado una entrevista a El Confi TV, en la que habla de la nueva etapa de ‘Fiesta’, de los cambios que ha atravesado Mediaset e incluso de ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa de los creadores de ‘Sálvame’ que está siendo todo un éxito en Canal Quickie y TEN.

«Más allá de los cambios, o la línea de la cadena, siempre he sido yo misma. Con mis aciertos y mis errores. Nunca me he querido esconder o mostrar otra cara. Al final somos personas que estamos ahí delante y la gente lo que quiere es naturalidad y autenticidad», recalca la presentadora cuando le preguntan por cómo ha sido ser la única que no ha cambiado de franja ni de programa en los últimos años.

El mensaje de Emma García a Jorge Javier y a ‘Ni que fuéramos’

En este sentido, quién si experimentará próximamente un cambio será Jorge Javier Vázquez, que volverá a las tardes de lunes a viernes un año después de la cancelación de ‘Sálvame’ con ‘El diario de Jorge’. Un talk show al estilo de ‘El diario de Patricia’. Un tipo de formato que Emma García conoce a la perfección. «Es una maravilla de programa. Sé que va a disfrutar mucho, yo que he hecho testimonios y que vengo de hacerlos en ETB, la televisión vasca, se trata de escuchar porque todos vienen con unas historias únicas. Es una gozada y es un programa muy bonito», asevera la presentadora.

Y precisamente, sobre el nuevo ‘Sálvame’, ‘Ni que fuéramos‘, que puedes ver todas las tardes en El Televisero, le han preguntado a Emma en esta entrevista. Pero la presentadora asegura que no ha podido ver nada porque «me pilla de un lado para otro aprovechando las tardes de entre semana». Pese a ello, la vasca les desea suerte con el proyecto. «Les deseo lo mejor y que les vaya fenomenal. Hay hueco para todos», concluye.