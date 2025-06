Juan Muñoz, ex de 'Cruz y Raya', se planta con Emma García y clama contra lo emitido en 'Fiesta'

Este domingo, Emma García recibía en el plató de 'Fiesta' al cómico Juan Muñoz. El ex componente del dúo 'Cruz y Raya' visitaba el programa de Telecinco para hablar de su nuevo espectáculo teatral. No obstante, la entrevista comenzaba con un toque de atención del humorista al programa por haber hablado de temas que no le hacían gracia.

Y es que antes de darle la bienvenida al plató, 'Fiesta' recordaba los malos momentos que había atravesado el cómico. "Bajo el maquillaje de la risa, los cómicos también esconden sus cicatrices. Juan Muñoz, la otra mitad de Cruz y Raya saboreó el éxito con un estilo propio sin alardes ni estridencias. Se bajó del tren en marcha con valentía e hizo frente a momentos difíciles, tiempos de silencio y más de una llamada sin respuesta. De aquel tramo cuesta arriba solo queda el recuerdo, muchas vivencias", recalcaba Emma García.

Tras ello, 'Fiesta' emitía un vídeo que recordaba cómo en 2021, Juan Muñoz llegó a desenmascarar a José Mota asegurando que era una mala persona aunque luego pidió perdón. Además rememoraba como su ex pareja llegó a decir que tenía problemas económicos aunque él siempre lo negó y como se reinventó fichando por 'Supervivientes'.

"Está con nosotros Juan Muñoz, buenas tardes. Madre mía bienvenido a Telecinco, la de momentos que has vivido tú en esta casa en Mediaset", le decía Emma García a su invitado. "El peor momento lo he vivido ahora que he escuchado cosas que yo no he dicho nunca", soltaba sin pudor el humorista. "Te he visto que hacías con los brazos así...", reaccionaba la presentadora. "Es que no me gusta que pongan palabras en mi boca que no he dicho", recalcaba él.

"Pues por favor corrígenos, dime lo que no cuadra con lo que ha pasado", le pedía Emma García. "Bueno lo de que si he tocado fondo y algunas cosas un poco extrañas. Yo soy compañero de la felicidad y del humor", replicaba él. "Bueno pero incluso con felicidad y humor aquí si hay algo que no gusta hay que decirlo. Es verdad que ha sido un resumen muy rápido con sus altos y sus bajos, que han sido más los altos evidentemente", trataba de justificarse la presentadora. "Bueno como todas las personas", soltaba Juan Muñoz.

Después, Juan Muñoz dejaba claro que está estupendo a punto de cumplir 60 años. "Estoy muy contento porque Telecinco es una casa donde nosotros empezamos", recordaba el cómico rememorando sus inicios junto a José Mota en los años 90 en 'Tutti Fruti' y como quiso hacer un parón con José Mota porque lo necesitaba.

"Al final no todo se basa en estar en televisión, la vida es muy bonita y hay que saber vivirla. Si tú no le pones un poco de pausa... Yo necesitaba otras cosas en mi vida. La etapa con José fue maravillosa", aseveraba él. "¿Cómo estáis ahora porque se ha hablado tanto de tantas cosas?", se interesaba Emma. "Bien, bien, yo le sigo admirando mucho. Tenemos menos contacto que antes pero bien", reconocía.