Juan Muñoz define en estos lapidarios términos a ‘Supervivientes’ tras el fichaje de Arkano

Juan Muñoz es uno de los numerosos rostros que está reaccionando incrédulo a la inesperada noticia de que Arkano es concursante oficial de ‘Supervivientes 2024’. El cómico del mítico grupo ‘Cruz y raya’ es amigo del joven valenciano y ha querido dedicarle unas palabras, pues habla con conocimiento de causa tras ser participante de la edición de 2022.

Sin embargo, han sorprendido sobremanera los términos en los que el intérprete se ha dirigido al rapero y campeón de freestyler para, supuestamente, darle apoyo de cara a esta nueva y durísima aventura profesional y personal. Y es que, tal y como él mismo ha reconocido en su vídeo de presentación, no sabe pescar, no sabe hacer fuego y no sabe qué va a ser de él en Honduras.

Además, ha confesado que le da pavor tirarse del helicóptero. No obstante, Arkano ya se está preparando físicamente a conciencia para ser un excelente y competitivo concursante de ‘Supervivientes’ en las pruebas. Y ha sido precisamente en el vídeo que ha subido en sus redes para demostrar su entrenamiento a semanas de partir a América donde Juan Muñoz le ha dejado un mensaje tremendista.

«Te acompaño en el sentimiento. Prepárate amigo, eso es un puto campo de concentración», ha escrito el actor en el perfil oficial de Arkano en Instagram. Con estas palabras, Muñoz define la experiencia del reality de supervivencia de Telecinco, el formato más espectacular pero también el más extremo de la televisión.

Por su parte, Arkano ha reaccionado a semejante comentario sin palabras y limitándose a poner ocho emoticonos del grito. Prueba de que Juan Muñoz, lejos de insuflarle ánimos, le ha ‘acojonado’ aún más cuando ya de por sí el alicantino se ha mostrado inquieto con lo que se le avecina en ‘Supervivientes 2024’.

«No puedo estar mas emocionado y con mucho miedo, la verdad. De hecho, he dicho ‘vas a empezar este vídeo diciendo que estás emocionado’, pero qué coño, estoy acojonado. Yo soy muy de ciudad, no estoy acostumbrado al campo ni a los bichos. No sé pescar, no sé hacer fuego, no sé qué va a pasar… No te lo pierdas», dijo en su presentación.