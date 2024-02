‘Supervivientes 2024’ detona la bomba anunciando a Arkano como fichaje inesperado

Arkano, campeón de freestyler y uno de los raperos más conocidos de nuestro país, pone rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2024‘. Se convierte en el tercer confirmado por Telecinco, añadiéndose a una lista que ya forman la actriz y presentadora Arancha del Sol y Javier Ungría, exmarido de Elena Tablada.

«Soy artista de rap, campeón del mundo de freestyler, y ahora concursante de ‘Supervivientes 2024’. Tengo el récord mundial tras estar 24 horas, 34 minutos y 27 segundos improvisando rimas, pero ahora se trata de sobrevivir y yo soy un superviviente. Además, ya sé lo que es el ayuno intermitente y me dicen que en Honduras hace tiempo de verano… no pasa nada ahora va a llegar el Huracán Arkano», ha advertido en su vídeo de presentación.

Aunque sorprende que Arkano haya aceptado una experiencia tan dura como ‘Supervivientes’, hay que recordar que no será su primera incursión en un concurso de televisión de envergadura: fue participante de ‘MasterChef Celebrity 6’ y asesor de ‘La Voz Kids’. Sin embargo, el formato de Telecinco nada tiene que ver y, por ello, no ha ocultado su miedo en el vídeo colgado en Instagram.

«No puedo estar mas emocionado y con mucho miedo, la verdad. De hecho, he dicho ‘vas a empezar este vídeo diciendo que estás emocionado’, pero qué coño, estoy acojonado. Yo soy muy de ciudad, no estoy acostumbrado al campo ni a los bichos. No sé pescar, no sé hacer fuego, no sé qué va a pasar… No te lo pierdas», reconoce preocupado.

¿Quién es Arkano, nuevo concursante de ‘Supervivientes 2024’?

El rapero nació en el mes de marzo de 1994 en Alicante y, prácticamente, desde niño, su vida ha estado dedicada al rap. En el año 2008 tuvo su primera batalla de gallos y, desde entonces, no ha parado de participar en todo tipo de competiciones contra otros freestylers.

En el mes de octubre de 2016 batió un récord Guinness que consistió en pasarse 24 horas 34 minutos y 27 segundos improvisando en la Puerta del Sol. Además, tiene dos libros en el mercado y varios trabajos musicales de éxito. Es más, Arkano ha colaborado con numerosos artistas a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran nombres como La La Love You, Alejandro Sanz, Café Quijano, Melendi, Rosana o Love of Lesbian.

En cuanto a la televisión, ha formado parte del jurado de ‘La Voz Kids’ y ha sido aspirante de ‘MasterChef Celebrity’, donde dio muchísimo juego. Pero, sin duda, su mayor reto profesional y personal llega ahora con su participación en ‘Supervivientes 2024’.