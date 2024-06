La dura sentencia de María Patiño contra Olga Moreno por lo que hizo con Jorge Javier

Este jueves Telecinco estrenaba ‘Supervivientes All Stars’ y nada más comenzar se pudo ver un momento de gran tensión entre Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno en el que la concursante se mostró altiva e incluso poco respetuosa con él. Algo que ha llevado a que María Patiño explotara contra la ex de Antonio David Flores.

Y es que ‘Ni que fuéramos Shhh’ se ha hecho eco de la primera gala de ‘Supervivientes All Stars’ y ha hecho un análisis de todo lo que pasó con el encuentro entre el presentador y la concursante así como el abandono de Adara sin tirarse del helicóptero.

Marta Riesco dejaba claro que para ella fue Jorge Javier quién ganó el pulso y que él estuvo bien en su papel pese a que tampoco le cae bien Olga. «Jorge no es que tenga una manía personal a Olga Moreno porque ella sea morena sino que él se ha posicionado como yo ante el testimonio de una mujer que es Rocío Carrasco con independencia de que Olga como personaje pueda dar o no juego», recalcaba María Patiño.

Tras ello, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ hacía su propia lectura de lo que sucedió entre Olga y Jorge Javier. «Yo lo que vi es una chulería absolutamente por parte de Olga, una persona maleducada que fue incapaz de darle las buenas noches de manera personal porque hizo hincapié en ‘buenas noches para todos’ y le dice Jorge Javier, ‘¿en todos me incluirás a mí?’ y ella responde que ‘he dicho a todos'», sentenciaba Patiño.

«A mí me llamó la atención que una chica que es cándida, dulce cuando quiere y que es muy políticamente correcta no tuviera la capacidad de darle las buenas noches al presentador. Ese es mi análisis», concluía María Patiño al respecto.

María Patiño, clara y rotunda con Olga Moreno

Pero lejos de quedarse ahí, la presentadora quería recalcar que le llamaba la atención de Olga Moreno con Jorge Javier cuando el que había sido más duro contra su fichaje por ‘Supervivientes All Stars’ era precisamente el que ha sido su marido.

«Qué pena que no se le transmitiese ayer a Olga Moreno que la persona que está siendo más crítica con ella es Antonio David Flores. Antonio David dijo ‘que verguenza me da, al final por dinero, más o menos baila al perro. Te has ido a trabajar a una cadena donde tanta caña te han dado todo por pasta. No eres coherente y te vendes por un puñado de euros’. Esto no lo dice Jorge Javier Vázquez sino esa persona a la que ha defendido tanto a capa y espada hasta hace relativamente nada», añadía María Patiño.